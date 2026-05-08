Torino, D'Aversa: "Il mio futuro? Ora mi godo l'abbraccio dei miei ragazzi"

"È la vittoria del lavoro quotidiano. I ragazzi stanno cercando di seguirci e hanno fatto un ottimo percorso soprattutto in casa. Noi siamo il Torino e dobbiamo portare la squadra nella miglior posizione di classifica, la salvezza non basta, dobbiamo portare la squadra dove gli compete". Parola del tecnico del Torino D'Aversa dopo la vittoria in rimonta sul Sassuolo. "Il fatto che io abbia accettato un contratto di quattro mesi è dovuto al fatto che credevo che le potenzialità della squadra erano ben al di sopra della classifica in cui eravamo - ha detto a Sky - Riconferma? In questo momento l’unico mio pensiero è essere soddisfatto per l’abbraccio dei miei ragazzi a fine gara, ragiono solo su questo".