Sassuolo, Grosso: "Due ingenuità ci sono costate care"

08 Mag 2026 - 23:54

"Nel primo tempo ci sono state tante occasioni da tutte e due le parti, provocate da errori. Nel secondo tempo siamo stati bravi a trovare il vantaggio poi abbiamo avuto un blackout di dieci minuti in cui abbiamo commesso due ingenuità. Peccato, ma abbiamo incontrato una buona squadra che nei dieci minuti in cui siamo andati sotto ritmo, ci ha puniti con la sua grande qualità offensiva". Così il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso a Sky dopo la sconfitta in casa del Torino.

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