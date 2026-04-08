Abodi: "Conte ct? Valutano lui, il presidente e la Figc. Più spazio ai giovani, talento c'è"

Sulla nomina della nuova guida tecnica, Abodi ha detto: "Conte ct? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità. Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri. Ogni ipotesi che favorisce il coinvolgimento diretto di giovani italiani è importante e deve essere resa compatibile con le regole dell'Europa. Ma quello che fa cambiare passo è la volontà dei club e degli allenatori, è un investimento nel medio-lungo periodo del quale abbiamo bisogno tutti e non solo la Nazionale. Io sono convinto che il talento ci sia e più liberiamo la fantasia e l'estro dei ragazzi più emergerà la qualità che è nel DNA degli italiani".