Genoa, De Rossi: "Voglio restare qui"

"È auspicabile che resti io e i giocatori. Sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Sono legato da un contratto e dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia altro da aggiungere...". Così il tecnico del Genoa Daniele De Rossi sul suo futuro dopo l'ultima gara di campionato contro il Lecce. "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Ringrazio anche i giovani che sono entrati e che per tutto l’anno si sono impegnati e hanno corso come muli pur sapendo che non sarebbero stati nemmeno convocati”.