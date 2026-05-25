Roma, la rivincita di Mancini: "Non siamo più la 'banda del sesto posto'. Gasperini decisivo"

La Roma è in Champions e anche Gianluca Mancini, da leader, sorride per questo grande traguardo. Basta parlare dei giallorossi come "banda del sesto posto": "Questa etichetta l'abbiamo sentita, ma non ce la siamo presa. Abbiamo vinto la Conference, fatto due finali di Europa League, l'anno scorso siamo arrivati a un punto dalla Champions... si guardano solo i risultati, ma all'interno del gruppo il nostro pensiero era diverso".