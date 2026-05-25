Cagliari, Pisacane: "Farò di tutto per rimanere, sono riconoscente al presidente Giulini"

Il Cagliari, dopo la salvezza e la chiusura spettacolare con vittoria a San Siro, potrebbe ripartire da Fabio Pisacane. Lo dice lo stesso allenatore a Dazn dopo il successo sul Milan: "Ringrazio i ragazzi che mi hanno messo nelle condizioni di farmi conoscere e diventare allenatore. Il legame col Cagliari va oltre al contratto e la riconoscenza è tanta verso il presidente Giulini. Farò di tutto per rimanere, se loro mi vogliono, per me è questa la direzione da prendere".