Serie A: Napoli-Salernitana 1-1, Dia rimanda la festa scudetto

NAPOLI-SALERNITANA 1-1

Olivera illude gli azzurri al 62', una magia dell'attaccante senegalese all'84' gela il Maradona. Spalletti è a +18 sulla Lazio

Napoli, festa rimandata: Dia gela il Maradona all'84'





























Il Napoli pareggia 1-1 in casa contro la Salernitana, non approfitta del regalo dell'Inter che ha battuto la Lazio e deve rimandare la festa scudetto probabilmente giovedì sera a Udine. Di Lorenzo e compagni mettono alle corde gli avversari sin dai primi minuti e trovano il vantaggio con un colpo di testa di Olivera al 62'. Gli amaranto, però, non vogliono fare la classifica vittima sacrificale e Dia con uno splendido tiro a giro all'84' pareggia e gela il Maradona. Spalletti è a +18 sulla Lazio a 6 giornate dalla fine.

IL TABELLINO

NAPOLI-SALERNITANA 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Kim 6, Olivera 7 (38' st Juan Jesus sv), Anguissa 6 (45' st Ndombele sv), Lobotka 6 (44' st Simeone sv), Zielinski 5 (15' st Raspadori 6); Lozano 6 (15' st Elmas 6), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 6. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Zerbin. All.: Spalletti 6

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7,5; Daniliuc 6,5 (41' st Lovato sv), Gyomber 6,5 , Pirola 6,5; Mazzocchi 5,5 (23' st Sambia 6), Vilhena 6 (23' st Piatek 5,5), Coulibaly 6, Bradaric 6 (23' st Bohinen 6); Kastanos 5,5, Candreva 5 (1' st Botheim 5,5); Dia 7. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Ekong, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli. All.: Paulo Sousa 6

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 17' st Olivera (N), 39' st Sambia (S)

Ammoniti: Zielinski (N), Olivera (N), Daniliuc (S), Pirola (S)

Espulsi:

Note: Al 92' espulso l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa per proteste

LE STATISTICHE

• Boulaye Dia ha eguagliato il record di gol con la Salernitana in una singola stagione di Serie A : 12 come Marco Di Vaio nel 1998/99.

• Per la prima volta in Serie A il Napoli ha ottenuto 79 punti dopo 32 giornate (considerando sempre tre punti a vittoria).

• La Salernitana è rimasta imbattuta per nove partite di Serie A (2V, 7N); per i granata è la miglior striscia nella competizione.

• Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol di testa nei top-5 campionati europei (17).

• Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol su palla inattiva in questa Serie A (23).

• Era da ottobre 2019 che il Napoli non pareggiava due partite interne consecutive in Serie A (contro Atalanta e Genoa).

• Il Napoli non ha trovato il successo per tre partite interne di fila in Serie A (2N, 1P) per la prima volta da dicembre 2021 (tre sconfitte).

• Il Napoli ha pareggiato due delle ultime tre partite di Serie A (1V), tanti quanti quelli ottenuti nelle prime 29 giornate del torneo in corso.

• Entrambi i gol di Mathías Olivera in Serie A sono stati realizzati di testa e su calcio d'angolo.

• Giacomo Raspadori ha servito un assist in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (Scamacca contro l'Udinese).

• Il Napoli è rimasto imbattuto nelle sue sei partite contro la Salernitana in Serie A (3V, 3N); tra le squadre contro cui sono imbattuti nella competizione, i partenopei hanno affrontato più volte solamente il Crotone (sei) e il Cesena (26).

• La Salernitana è la prima squadra a pareggiare almeno cinque trasferte consecutive in Serie A dalla Lazio nel 2016 (sei).

• 323ª presenza di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli, scavalcato Ciro Ferrara diventando in solitaria l’ottavo giocatore con più presenze in tutte le competizioni nella storia del Napoli.