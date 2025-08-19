Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Assessore Napoli, obiettivo capienza Maradona a 70mila spettatori

19 Ago 2025 - 21:34
© IPA

© IPA

Con gli interventi previsti dal masterplan per lo stadio Diego Armando Maradona, preparato dal Comune di Napoli e presentato a Figc e Uefa in vista degli Europei 2032, l'impianto di Fuorigrotta potrebbe raggiungere "una capienza di 68.000-70.000 spettatori". Lo spiega Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, in un post nel quale analizza alcuni aspetti del progetto di completa rivisitazione dello stadio partenopeo, "in particolare - spiega - di qualche capitolo del Master Plan che abbiamo preparato (consegnato alla Ssc Napoli a fine aprile e discusso a inizio maggio; presentato a Figc e Uefa a inizio luglio) e che stiamo ulteriormente perfezionando". Cosenza dà per scontato il ripristino del terzo anello, chiuso da 21 anni, "che eliminando le fastidiose vibrazioni darà circa 10.000 posti in più fra Curve e Distinti. Stiamo lavorando già alla progettazione, finanziata dal Comune. C'è ancora da fare, ma lo faremo in ogni caso". Sulla visibilità dal terzo anello, Cosenza sostiene che "la distanza dei posti del terzo anello è minore di quella dei posti piu in alto sia dell'Olimpico sia del Maracanà", due stadi presi come metro di paragone in quanto "di concezione simile". Un altro intervento particolarmente importante è quello che prevede "l'eliminazione del primo anello" con la "creazione di un primo anello in continuità con il secondo, migliorando la visibilità e liberando volumi sottostanti". Il modello in questo caso è la riqualificazione del Maracanà di Rio de Janeiro del 2013. Il masterplan prevede quindi "la continuità con il secondo anello, arrivando al limite di quanto suggerito dall'Uefa e richiesto con forza anche da mister Conte: un tifo molto più vicino".

Un altro intervento previsto dal masterplan è sulla copertura realizzata per i mondiali di Italia '90: "È semplice aumentare di tre campate la copertura, utilizzando la resistentissima struttura in acciaio di Italia '90 - spiega Cosenza - così facendo la superfice scoperta sarebbe meno di quella dell'Olimpico e pochissimo più di quella del Maracanà. Cioè un grado di copertura molto buono; più di questo probabilmente, dato il clima di Napoli, sarebbe pericoloso per il prato, ma questo lo studieremo con agronomi".

Figc e Uefa, aggiunge Cosenza, "non presenteranno alcun parere scritto, così hanno detto in riunione. Ma hanno detto, cito letteralmente poiché c'ero, 'presentazione interessante e intelligente'. Aggiungo: la copertura del Maradona è molto resistente e si può inserire un impianto fotovoltaico. Di superficie 25mila o anche 30mila mq. Una centrale importante, impossibile in stadi con copertura deformabile, tanto da potervi fare una importante comunità energetica. Ci stiamo lavorando con esperti", conclude l'assessore.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

01:22
MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

01:44
MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

01:29
Boranga para ancora

Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

01:56
Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

I più visti di Calcio

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Attesa per gli esami di Leao: il polpaccio preoccupa, in dubbio per l'esordio in campionato

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:20
Lesioni alla tribuna, Pescara-Cesena con metà settore chiuso
21:40
Giudice sportivo, Giulini squalificato fino al 27 agosto
21:34
Assessore Napoli, obiettivo capienza Maradona a 70mila spettatori
20:56
Raid nella villa di Forte dei Marmi del presidente del Pisa: rubati gioielli, contanti e una Porsche
20:10
Torino, Zapata: "Comincio a sentirmi meglio. È una questione di tempo trovare la condizione giusta"