A CASTEL DI SANGRO

Napoli, si ferma Lukaku: problema muscolare per Big Rom. Furia Conte che entra in campo

Clima teso durante il test con l'Olympiacos a Castel di Sangro. Il belga costretto a uscire 

14 Ago 2025 - 18:57
1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Allarme in casa Napoli per le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, schierato dal 1' da Antonio Conte in occasione dell'ultimo match a Castel di Sangro contro l'Olympiacos, è stato costretto a lasciare il campo subito dopo la mezz'ora. L'ex Inter, dopo aver recuperato il pallone e provato a calciare verso la porta, si è accasciato a terra toccandosi il polpaccio. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca.

Da capire adesso le condizioni di Big Rom in vista del primo impegno stagionale contro il Sassuolo, in programma sabato 23 agosto alle ore 18. Attende novità anche Antonio Conte, oggi decisamente nervoso a bordo campo per i tanti falli commessi dai greci nel corso di una semplice amichevole. Addirittura il tecnico azzurro si è recato in campo per protestare finendo faccia a faccia con El Kaabi, autore di un duro fallo su Rrhamani

