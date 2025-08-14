Napoli, si ferma Lukaku: problema muscolare per Big Rom. Furia Conte che entra in campo

Allarme in casa Napoli per le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, schierato dal 1' da Antonio Conte in occasione dell'ultimo match a Castel di Sangro contro l'Olympiacos, è stato costretto a lasciare il campo subito dopo la mezz'ora. L'ex Inter, dopo aver recuperato il pallone e provato a calciare verso la porta, si è accasciato a terra toccandosi il polpaccio. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca.