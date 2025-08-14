Amichevoli, Napoli-Olympiacos 2-1: in gol Politano e Lucca, ma Conte è in ansia per Lukaku

© IPA
Un gol per tempo per i campioni d'Italia, ma il belga si fa male al 33': al suo posto l'ex Udinese che raddoppia
Il Napoli vince l'ultima amichevole precampionato a Castel di Sangro. I campioni d'Italia battono 2-1 l'Olympiacos grazie ai gol di Politano (splendido sinistro a giro al 16') e Lucca (tap-in al 53'). L'ex Udinese, però, entra al 33' al posto di Lukaku che si fa male dopo un tiro e rimedia un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Al 91', Milinkovic-Savic sbaglia e Chiquinho lo beffa con un pallonetto, ma per i greci è troppo tardi.
Nell'ultima amichevole prima del debutto col Sassuolo in campionato, Conte sorprende tutti: niente esterni puri (Lang e Neres in panchina) e 4-1-4-1 con Lobotka dietro quattro centrocampisti (Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay) e Lukaku prima punta. Il Napoli costruisce una prima grande occasione al 7', con l'asse belga che arma il diagonale di Politano da ottima posizione, ma la sfera finisce a lato. Al 16', però, il suo mancino a giro dal limite dell'area è perfetto: 1-0 per i campioni d'Italia. Gli ellenici provano a rispondere con la conclusione di Chiquinho deviata da Juan Jesus. La partita poi si incattivisce, con De Bruyne ammonito per un brutto fallo. Poco dopo c'è il possibile raddoppio fallito da Lukaku, sul quale oltretutto il belga si fa male: costretto a uscire per un risentimento al quadricipite della coscia sinistra, al suo posto al 33' entra Lucca, con le condizioni che preoccupano. Il nervosismo prosegue e dopo un fallaccio di El Kaabi su Rrahmani Conte entra addirittura in campo, poi si va negli spogliatoi sull'1-0.
Nella ripresa, il Napoli raddoppia al 53' con una grande gestione di pallone, uscita dal pressing e ripartenza: De Bruyne si fa poi metà campo, scarica a McTominay che mette dentro proprio per Lucca, bravo con una zampata a firmare il secondo gol di giornata. L'ex Udinese esce nel finale, con Conte che si sistema con un 4-3-3 con De Bruyne falso nueve e Neres in campo. Proprio il brasiliano all'87' va vicinissimo al tris, ma a segnare è l'Olympiacos: uscita fuori tempo di Milinkovic-Savic che permette a Chiquinho di trovare il pallonetto del 2-1. Siamo però al primo dei due minuti di recupero e per i greci non c'è tempo di pareggiare. Il Napoli vince, ma è in ansia per Lukaku: e tra 9 giorni c'è la prima col Sassuolo in Serie A.
