Amichevoli, Napoli-Olympiacos 2-1: in gol Politano e Lucca, ma Conte è in ansia per Lukaku

Nella ripresa, il Napoli raddoppia al 53' con una grande gestione di pallone, uscita dal pressing e ripartenza: De Bruyne si fa poi metà campo, scarica a McTominay che mette dentro proprio per Lucca, bravo con una zampata a firmare il secondo gol di giornata. L'ex Udinese esce nel finale, con Conte che si sistema con un 4-3-3 con De Bruyne falso nueve e Neres in campo. Proprio il brasiliano all'87' va vicinissimo al tris, ma a segnare è l'Olympiacos: uscita fuori tempo di Milinkovic-Savic che permette a Chiquinho di trovare il pallonetto del 2-1. Siamo però al primo dei due minuti di recupero e per i greci non c'è tempo di pareggiare. Il Napoli vince, ma è in ansia per Lukaku: e tra 9 giorni c'è la prima col Sassuolo in Serie A.