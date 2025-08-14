Logo SportMediaset
NERVI TESI

Napoli-Olympiacos, furia Conte dopo un fallo su Rrahmani: a muso duro con El Kaabi

14 Ago 2025 - 20:27
Attimi di grande tensione nel corso dell'amichevole tra Napoli e Olympiacos a Castel di Sangro. Antonio Conte si è lamentato dell'eccessiva durezza degli interventi degli avversari. Dopo che El Kaabi, attaccante del club greco, ha colpito duramente a centrocampo in scivolata Rrahmani, il tecnico del Napoli è entrato in campo immediatamente e ha affrontato a muso duro il giocatore avversario. Mendilibar e i dirigenti dell'Olympiacos sono intervenuti per sedare gli animi.

antonio conte
napoli
olympiacos

