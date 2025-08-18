Lukaku, tutti gli infortuni in carriera

A Napoli in mattinata è scattato l'allarme: Romelu Lukaku ha subito una "lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra" e per lui si teme uno stop di 3/4 mesi. Il belga non è un giocatore "injury prone" (ovvero che tende a farsi male) ma l'infortunio è grave e il bomber del quarto scudetto potrebbe dover stare lontano dai campi a lungo. Di seguito tutti gli infortuni subiti in carriera con le relative partite saltate e i giorni di recupero.