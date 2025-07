Refuso sulla patch, il Napoli non corregge la maglia: "Solo chi lavora sbaglia"

E il motivo l'ha spiegato Valentina De Laurentiis, figlia del presidente e designer della maglia azzurra, sostenendo che questo errore possa essere d'insegnamento ai più giovani: "Potrei cercare scuse o correggere l'errore nel resto della produzione, ma non lo farò. Preferisco lasciare tutto così com'è, trasformando l'occasione per lanciare il messaggio che chi lavora può sempre inciampare. L'importante è trovare subito una soluzione, se possibile, o trarne un insegnamento". Poi la figlia del patron azzurro lancia un messaggio alle nuove generazioni: "Quel refuso servirà a rendere la divisa ancora più umana e, in un certo senso, uniche. Vorrei fosse un messaggio ai più giovani, che spesso anno paura di mettersi in discussione per timore di finire sul patibolo, spesso virtuale. Invece è proprio quando si cade che ci si rialza, si cresce, si vive. Così come fa da secoli la nostra città che nu'mmore, è viva...ancora".