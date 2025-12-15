Logo SportMediaset

Esame per agenti sportivi: 93 candidati, il 19 dicembre l'elenco degli idonei

15 Dic 2025 - 20:07

Si è tenuto oggi l'esame per l'abilitazione all'esercizio di Agente sportivo operante in ambito calcistico. Alla prova, che si è svolta presso il Salone d'Onore del CONI, hanno partecipato 93 candidati (99 le domande valide pervenute), che hanno affrontato un test unico di 30 quesiti. L'elenco degli idonei sarà reso pubblico venerdì 19 dicembre sul sito www.figc.it. A partire da martedì 23 dicembre, previa registrazione sul portale Figc, i candidati potranno accedere a un'area riservata dove consultare i risultati personali utilizzando il link 'Registrati' in alto a destra. Una volta completata la procedura di registrazione, sarà disponibile un'apposita sezione all'interno dell'area riservata in cui i candidati potranno trovare tutte le informazioni necessarie e, utilizzando il proprio codice fiscale e il codice assegnato in sede di esame, accedere ai risultati personali. La scheda conterrà il punteggio totale ottenuto, i numeri delle risposte giuste, errate e mancanti.

