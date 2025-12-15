Credito sportivo e Aic rinnovano convenzione per impiantistica

L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e l'Associazione Italiana Calciatori hanno rinnovato la Convenzione che sostiene gli investimenti in impiantistica sportiva da parte di calciatori e calciatrici intenzionati, al termine della carriera agonistica, ad avviare un nuovo percorso professionale. L'accordo - si legge in una nota - offre infatti un supporto concreto alla realizzazione di centri sportivi, scuole calcio e strutture dedicate alla promozione dello Sport in tutte le sue forme, permettendo agli atleti di mettere a disposizione della comunità le competenze e l'esperienza maturate sul campo. Il Protocollo è stato firmato dall'amministratore delegato dell'Istituto, Antonella Baldino e dal presidente dell'AIC Umberto Calcagno, alla presenza del Presidente di ICSC Beniamino Quintieri e della vicepresidente AIC Sara Gama. Il rinnovo della Convenzione, valido per i prossimi tre anni, permette a calciatori e calciatrici professionisti e dilettanti sotto i 50 anni di accedere a finanziamenti a tasso d'interesse completamente abbattuto fino a 500mila euro per costruire nuovi impianti sportivi o riqualificare strutture esistenti. ICSC mette a disposizione un plafond complessivo di 10 milioni di euro destinato alla concessione di mutui per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, a beneficio delle società e associazioni sportive indicate dall'Aic.