Lazio a cena per Natale, Sarri accolto da applausi dei tifosi

La Lazio, dopo la vittoria a Parma, si riunisce per la tradizionale cena di Natale. I biancocelesti, infatti, si sono ritrovati all'Eur, in un noto locale della Capitale, con squadra, staff e dirigenza riuniti tutti insieme per scambiarsi gli auguri e mettere da parte, almeno per una sera, il campionato. Tra i primi ad arrivare Mandas, Isaksen, Marusic, Pedro, seguiti da tutti gli altri. Accoglienza speciale per il tecnico Maurizio Sarri, che ha ricevuto gli applausi dei tifosi all'ingresso. Presente alla serata anche il presidente Claudio Lotito, arrivato poco dopo il tecnico.