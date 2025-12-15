Protti e la battaglia contro il tumore: "Sono sulle montagne russe, provo a combattere"

"Dal punto di vista fisico e psicologico si va a giornate, siamo un po' sulle montagne russe, dei giorni un po' meglio, dei giorni decisamente più bui". Lo ha affermato Igor Protti, ex bomber di Bari e Livorno, a margine della cerimonia degli auguri dell'Associazione Stampa Toscana. Protti ha ricevuto il premio 'Sportivo dell'anno 2025' alla carriera assegnato dall'Associazione. "Dal punto di vista fisico e della malattia sono in cura - ha spiegato -, continuo a fare chemioterapia, radioterapia e qualcosa è migliorato, per fortuna. Purtroppo però in questi mesi sono venute fuori ulteriori problematiche da affrontare e finché ci è permesso e finché ci danno la possibilità proviamo a combatterle e ad affrontarle". Il premio ricevuto stasera, ha aggiunto Protti, "è un regalo, è un regalo enorme: ho sempre avuto un buonissimo rapporto con la stampa anche quando giocavo, con i giornalisti perché ho sempre avuto il concetto del rispetto dei ruoli. Il giornalista fa il suo lavoro, bisogna accettare i complimenti e bisogna accettare le critiche quando le cose non vanno bene".