Calcio

Protti e la battaglia contro il tumore: "Sono sulle montagne russe, provo a combattere"

15 Dic 2025 - 21:39
© Foto da web

© Foto da web

"Dal punto di vista fisico e psicologico si va a giornate, siamo un po' sulle montagne russe, dei giorni un po' meglio, dei giorni decisamente più bui". Lo ha affermato Igor Protti, ex bomber di Bari e Livorno, a margine della cerimonia degli auguri dell'Associazione Stampa Toscana. Protti ha ricevuto il premio 'Sportivo dell'anno 2025' alla carriera assegnato dall'Associazione. "Dal punto di vista fisico e della malattia sono in cura - ha spiegato -, continuo a fare chemioterapia, radioterapia e qualcosa è migliorato, per fortuna. Purtroppo però in questi mesi sono venute fuori ulteriori problematiche da affrontare e finché ci è permesso e finché ci danno la possibilità proviamo a combatterle e ad affrontarle". Il premio ricevuto stasera, ha aggiunto Protti, "è un regalo, è un regalo enorme: ho sempre avuto un buonissimo rapporto con la stampa anche quando giocavo, con i giornalisti perché ho sempre avuto il concetto del rispetto dei ruoli. Il giornalista fa il suo lavoro, bisogna accettare i complimenti e bisogna accettare le critiche quando le cose non vanno bene".

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

SRV RULLO SUPERCOPPA SHOW (MUSICATO) 15/12 OK

RULLO/13 IL "PRIMO" CHIVU ok

SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCOPPA 15/12 OKOK SRV

SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

INTERVISTA CANNAVARO su Nazionale x sito 15/12 DICH

Il giorno di Roma-Como

Scamacca ora...spacca

Capitan Lautaro

MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

