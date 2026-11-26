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Daniele Orsato l'aveva annunciato e ha mantenuto la parola: Marco Guida torna ad arbitrale il Napoli. Anzi comincia dato il fischietto 45enne, tra i più affidabili in circolazione, non ha mai diretto un match ufficiale degli azzurri in carriera. Non un caso bensì una scelta come aveva confessato pubblicamente nell'aprile del 2025.
In ballo, aveva detto il classe 1981 c'è la propria vita quotidiana con la famiglia: "Io vivo la città di Napoli e abito in provincia - le dichiarazioni a Radio Crc -. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto come molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno".
Parole che hanno fatto rumore e che adesso tornano più che mai d'attualità. Come Guida anche Maresca, lui della sezione di Napoli, aveva scelto di non arbitrale le partite degli azzurri. La linea, con l'arrivo di Orsato è però cambiata. Ad annunciarlo era stato lo stesso designatore della CAN A e B: "Guida tornerà ad arbitrare il Napoli molto presto, lui è della sezione di Torre Annunziata. Maresca sarà più difficile perché vorrei evitare arbitri della stessa sezione delle squadre". Guida quindi, che solo mercoledì è stato impegnato in Champions League per la sfida tra Lille e Bayern Monaco sarà impegnato nel weekend al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli. Con lui, al Var da Lissone, ci sarà la coppia Aureliano-Santoro, rispettivamente Var e Avar.