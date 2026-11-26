Parole che hanno fatto rumore e che adesso tornano più che mai d'attualità. Come Guida anche Maresca, lui della sezione di Napoli, aveva scelto di non arbitrale le partite degli azzurri. La linea, con l'arrivo di Orsato è però cambiata. Ad annunciarlo era stato lo stesso designatore della CAN A e B: "Guida tornerà ad arbitrare il Napoli molto presto, lui è della sezione di Torre Annunziata. Maresca sarà più difficile perché vorrei evitare arbitri della stessa sezione delle squadre". Guida quindi, che solo mercoledì è stato impegnato in Champions League per la sfida tra Lille e Bayern Monaco sarà impegnato nel weekend al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli. Con lui, al Var da Lissone, ci sarà la coppia Aureliano-Santoro, rispettivamente Var e Avar.