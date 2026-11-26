Quinta giornata della League Phase di Europa League per la Juventus che scenderà in campo questa sera, giovedì 26 novembre 2026, in casa contro l'Omonia Nicosia: appuntamento fissato alle 21.00 all'Allianz Stadium. Come previsto, assenti Kalulu e Nico Gonzalez oltre ai lungodegenti Kenan Yildiz, Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la formazione cipriota: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 17 Alajbegovic, 18 Ekhator, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 32 Cabal, 33 Neto, 47 Durmisi, 51 Merola, 52 Turco.