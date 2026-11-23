Ecco perché le parole del tecnico toscano sono sembrate sin troppo realiste: "Adesso conta il campionato perché il nostro futuro in Champions passa per la gara con il Bruges, il Sabah e il Viking e non certo con il Manchester City. Dobbiamo fare una bella partita, sperando di fare risultato, ma il passaggio del turno ce lo giocheremo nelle ultime tre partite, se saremo bravi". Il pericolo è quello di dare già per troppo arduo l'ostacolo, rischiando l'imbarcata (anche se bisogna dire che la squadra di Maresca è reduce da due sconfitte e un pari nelle ultime quattro in tutte le competizioni).