"Domani affronteremo una squadra che viene da un trend di risultati importante, ma noi dobbiamo concentrarci sulle possibilità di credere che possiamo fare la nostra partita, aggiustando qualcosa. A Torino abbiamo fatto grandi 52', ora dobbiamo riuscire a farlo per tutta la partita. Abbiamo assolutamente bisogno di fortificare la nostra identità e di portarla avanti". Così Davide Nicola, allenatore del Venezia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. "Lavoriamo tutti i giorni per questo, analizzando sia ciò che stiamo facendo bene che non è poco, sia ciò su cui dobbiamo migliorare. Parlo quotidianamente con i ragazzi, la più grande caratteristica che dobbiamo avere è quella di resistere al fastidio che uno può avere quando non ottiene quello che vuole", ha aggiunto. "La capacità di continuare a crederci sempre è l'unica qualità che può fare sempre la differenza. Sono assolutamente convinto e contento del gruppo squadra che ho a disposizione. Ora la cosa più importante è fare punti - ha detto Nicola - e fare una partita gagliarda, equilibrata e importante contro il Bologna, mantenendo gli equilibri e sfruttando meglio le occasioni che si creano". "Io sono convinto che questa sia la strada giusta, nel dimostrare io per primo che quello che stiamo facendo ha già portato dei frutti e che ne porterà degli altri, cercando di trovare la giusta continuità", ha concluso Nicola.