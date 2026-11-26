Lo Slavia Praga ha stabilito il nuovo record assoluto negativo nella storia della Coppa dei Campioni e della UEFA Champions League raggiungendo quota 24 gare consecutive senza ottenere un successo, in seguito alla sconfitta casalinga per 1-0 rimediata contro il Villarreal.
Con questo ko la squadra ceca stacca definitivamente le precedenti detentrici del primato a 23 incontri a secco, superando i greci dell'AEK Atene - rimasti senza vittorie tra il 1989 e il 2006 - e i rumeni dell'FCSB (Steaua Bucarest), fermi a zero successi tra il 2006 e il 2013.
La striscia nera del club di Praga è iniziata nel lontano 2007 e si è protratta sino a oggi passando per pareggi prestigiosi come quelli contro Barcellona, Inter e Atalanta oltre a sconfitte contro Arsenal, Dortmund, Siviglia e Tottenham.