Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Como-Juventus, big-match della 13esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Aprilia sarà assistito al Var dalla coppia Pezzuto-Meraviglia. A San Siro invece, per Inter-Genoa, sarà di scena Ayroldi mentre Di Bello (con Mazzoleni a Lissone) dirigerà il posticipo Cagliari-Milan. Marco Guida, in azione mercoledì in Champions in occasione di Lille-Bayern Monaco, sarà il direttore di gara di Sassuolo-Napoli (con Aureliano davanti al monitor). La Lazio, di scena a Torino, sarà arbitrata da Chiffi.
LE DESIGNAZIONI COMPLETE
VENEZIA – BOLOGNA Venerdì 27/11 h. 20.45
COLOMBO
DI GIOIA–DELLA MEA
IV: PERENZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE – PARMA Sabato 28/11 h. 15.00
BONACINA
ROSSI C.–RUSSO
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: MARINI
TORINO – LAZIO Sabato 28/11 h. 18.00
CHIFFI
CECCONI–LO CICERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
INTER – GENOA Sabato 28/11 h. 20.45
AYROLDI
BINDONI–BARONE
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
UDINESE – FIORENTINA h. 12.30
LA PENNA
TEGONI–YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: VOLPI
SASSUOLO – NAPOLI h. 15.00
GUIDA
ALASSIO – BERCIGLI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: SANTORO
ROMA – MONZA h. 18.00
COLLU
PASSERI–MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
COMO – JUVENTUS h. 20.45
MARIANI
PERETTI–PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
LECCE – ATALANTA Lunedì 30/11 h. 18.30
DRIGO
BERTI–DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – MILAN Lunedì 30/11 h. 20.45
DI BELLO
BACCINI–CECCON
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE