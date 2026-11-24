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Lang partecipa al gioco e segna un gol eccezionale, Hojlund lotta e sfrutta la prima occasione, Cherki è quasi imprendibile come Dokudi Enzo Palladini
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NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Se tutte le partite fossero come il primo tempo di questa partita, sarebbe un uomo felice o quasi. Molta concentrazione ma poco lavoro, almeno fino agli ultimi minuti quando il City preme. Buona parata su Anderson, qualche colpa sul gol di Cherki.
Spinazzola 6,5 - Presidia la parte bassa della parte destra, per evitare a Politano di esaurire subito le energie. Torna titolare dopo un bel po' e fa quello che può. Anche qualcosa di più, tipo la volata e il cross per Lang che portano all'1-0.
Beukema 7 - Il clima inglese stimola la sua anima da gladiatore, si impegna in molti duelli e sventa parecchie potenziali occasioni da gol. Addirittura alla fine del primo tempo la prima vera occasione del Napoli arriva da un suo colpo di testa.
Rrahmani 7 - Sempre attento nelle chiusure e nei raddoppi, la solita certezza per il settore difensivo azzurro. Soprattutto quando viene aiutato dai compagni.
Olivera 6 - Molto prudente, sempre allineato agli altri tre compagni di reparto, ben sapendo che dalla sua parte arrivano parecchi pericoli.
Politano 6 - Oltre a partecipare generosamente alla fase difensiva, conserva la forza e l'entusiasmo per alcune iniziative offensive. I cross migliori sono i suoi. Si addormenta per quei due secondi che consentono a Doku si liberarsi per fornire l'assist a Bouaddi, da cui l'1-1, però poi ha l'intuizione del lancio da cui nasce il gol del 2-1.
De Bruyne 6,5 - C'è bisogno di lui anche in questa versione umile, attento alle marcature preventive ma lucido anche in qualche giocata di ripartenza.
Dal 30' st Anguissa 6 - Buono il suo contributo in interdizione.
Gilmour 7 - Una formica sempre in movimento, che va a pressare chiunque porti in pallone tra gli avversari, cercando di spezzare il loro ritmo. Ma anche rifinitore dal piede fatato quando imbuca perfettamente il pallone che Hojlund trasforma nel gol dell'1-0.
McTominay 6 - Lancia subito la sfida con un tiro parecchio pericoloso, deviato. Si dà da fare per creare volume a centrocampo, andando a disturbare i palleggiatori del City.
Hojlund 6,5 - Lontano, tanto lontano dal resto della squadra, riesce a non annoiarsi quando non lo cercano e ha anche la forza per ingaggiare duelli con Guehi e Gvardiol (spesso con entrambi nella stessa azione). Ma appena il Napoli riesce a rubare un pallone nel punto giusto del campo, ecco il suo controllo perfetto e il diagonale altrettanto perfetto per l'1-0.
Dal 30' st Giovane sv.
Lang 7 - Partecipa più del solito al gioco della squadra, oscillando tra una posizione alta di seconda punta e una bassa da vero gregario. Sacrificio necessario per provare a contenere. All'inizio del secondo tempo spreca un contropiede invitante, ma poi segna il gol del 2-1 con una conclusione straordinaria al volo.
Allenatore Allegri 6,5 - Con una squadra devastata dagli infortuni e contro una corazzata contro il City, esce a testa alta da uno stadio dove quasi tutti tremano.
MANCHESTER CITY
Donnarumma 6,5 - Un prodigio di intuito alla fine del primo tempo, in questo modo il portiere italiano ha evitato lo svantaggio su colpo di testa di Beukema. Un lampo da vero campione.
Matheus Nunes 5,5 - Si intravedono noti tecniche di alto livello quando viene chiamato in causa, anche se deve svolgere con attenzione molto lavoro difensivo che non gradisce molto, tanto da perdersi Lang nell'azione del 2-1 per il Napoli.
Guehi 6,5 - Centrale molto fisico, si atrtacca a Hojlund cercando di non farlo mai partire.
Gvardiol 6 - Dei due centrali è il meno impegnato, ma non sfrutta questa possibilità per dare una mano alla costruzione del gioco. Alla fine però colpisce un palo.
O'Reilly 5 - In fase di possesso fa la sua parte, ma nelle letture difensive ha dei limiti non banali.
Anderson 6 - L'equilibratore del centrocampo di Maresca, si vede poco (ma è il primo a concludere verso la porta) ma si percepisce sempre la sua presenza.
Bouaddi 6,5 - Il suo grande Mondiale non è stato un fuoco di paglia, il diciannovenne marocchino dimostra grande personalità anche ai massimi livelli europei. A volte eccede in sicurezza, ma appena gli arriva la palla giusta fulmina Milinkovic-Savic con un tiro forte e preciso.
Cherki 7 - Sguscia come un'anguilla in mezzo ai difensori del Napoli con i suoi passettini micidiali, sempre difficile da arginare sia quando parte da destra sia quando fa il trequartista puro. Alla fine deve mettersi in proprio per inventare il gol del 2-2.
Enzo Fernandez 5 - Si immedesima un po' troppo nel ruolo di trequartista, lasciandosi andare a qualche tentativo di finezza eccessivo, non sempre compreso dai suoi compagni.
Dal 18' st Ndiaye 5 - Il suo ingresso non sposta più di tanto il potenziale offsensivo del City.
Allan 5,5 - Molto pericoloso quando parte in velocità (in realtà una sola volta), ma non sempre viene innescato con i giri giusti.
Dal 10' st Doku 6,5 - Il suo ingresso cambia parecchio il potenziale offensivo del City. Subito un'azione interessante, poi l'assist per l'1-1 di Bouaddi.
Haaland 5 - Non è nella versione dominante, si traveste da cobra sempre in agguato, in attesa di un pallone adatto alle sue caratteristiche che non arriva mai.
Allenatore Maresca 5,5 - Con tutto il potenziale tecnico che ha a disposizione, sarebbe normale aspettarsi qualcosa di meglio da lui.