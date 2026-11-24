PAGELLE CITY-NAPOLI Pagelle di Manchester City-Napoli: Gilmour è l'uomo ovunque, Beukema e Rrahmani sono i due eroi della fase difensiva

Lang partecipa al gioco e segna un gol eccezionale, Hojlund lotta e sfrutta la prima occasione, Cherki è quasi imprendibile come Doku

di Enzo Palladini