L'organizzazione non ha risposto a ulteriori domande sulla natura dell'incidente. La scorsa settimana, il gruppo di criminalità informatica 'Handsome Boy Hacking Club' (HBHC) ha dichiarato di aver sottratto oltre 12 GB di dati all'organizzazione e di aver tentato, senza successo, di estorcere denaro alla Fifa. Tra i dati sottratti figurerebbero documenti d'identità e relativi all'immigrazione, documentazione finanziaria e legale, informazioni sulla governance e altro ancora. L'incidente che ha coinvolto la Fifa segue altri attacchi recenti ai danni di leghe calcistiche europee. Lunedì, la Liga spagnola ha reso noto che alcuni hacker hanno sottratto dati personali dei tifosi, colpendo i propri servizi digitali e quelli di diversi club spagnoli. A maggio, la polizia olandese ha arrestato un uomo di 35 anni, sospettato di aver violato i sistemi informatici dell'Ajax e anche la Federazione calcistica francese ha segnalato un attacco informatico nel 2025.