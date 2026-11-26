Arrivano ancora notizie non positive dall'infermeria del Lecce. Dopo i recuperi di Guebbels e Coulibaly, si ferma il centrocampista Kaba. Il calciatore francese, ieri allenatosi a parte, nella mattinata si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della cosca destra: uno stop che di fatto conclude il suo 2026 agonistico. In mattinata i giallorossi, agli ordini del tecnico Di Francesco, in vista della sfida di lunedì sera al Via del Mare contro l'Atalanta, hanno svolto una seduta di allenamento sul terreno del centro sportivo di Martignano: dopo la seduta video, i calciatori hanno svolto un lavoro tecnico tattico sul campo. Assente Ilic, terapie per Pierotti, completamente ristabiliti sia Monteiro che Berisha, che si candidano per una maglia da titolare contro gli orobici. La preparazione dei giallorossi proseguirà domani pomeriggio sempre sul manto erboso di Martignano.