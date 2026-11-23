"Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, ha cambiato tanti giocatori ma ha qualità importanti. Resta tra le favorite per vincere la Champions - ha continuato Allegri - Queste grandi partite si preparano da sole. La panchina è corta, ma abbiamo giocatori che stanno recuperando. Di Lorenzo e Badiashile sicuramente saranno disponibili per il Lecce, Favasuli e Marianucci non sono in lista, Meret e Vergara li abbiamo persi ma fa parte del gioco. Tante squadre hanno parecchi infortunati, servirà una partita di squadra. E poi penseremo al campionato".