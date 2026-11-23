Napoli in emergenza, allenamento a ranghi ridotti alla vigilia del City
© italyphotopress
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"L'obiettivo è passare il turno: se domani facessimo risultato sarebbe meraviglioso, ma in caso di sconfitta non pregiudicherebbe niente". Alla vigilia della sfida di Champions sul campo del Manchester City, Massimiliano Allegri ribadisce quanto detto dopo la gara col Torino e risponde a Enzo Maresca, che lo aveva punzecchiato: "Ho detto solo che non sarà decisiva perché, matematicamente, anche in caso di vittoria domani non basterebbero sei punti per qualificarsi - ha spiegato in conferenza - Quindi credo solo all'ultima giornata conquisteremo la qualificazione, è una questione numerica, sicuramente servono almeno tre vittorie per la matematica".
"Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, ha cambiato tanti giocatori ma ha qualità importanti. Resta tra le favorite per vincere la Champions - ha continuato Allegri - Queste grandi partite si preparano da sole. La panchina è corta, ma abbiamo giocatori che stanno recuperando. Di Lorenzo e Badiashile sicuramente saranno disponibili per il Lecce, Favasuli e Marianucci non sono in lista, Meret e Vergara li abbiamo persi ma fa parte del gioco. Tante squadre hanno parecchi infortunati, servirà una partita di squadra. E poi penseremo al campionato".
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Anguissa ci sarà? "Devo decidere se mettere tre o quattro centrocampisti. E poi c’è da fare una bella partita tecnicamente, servirà precisione. Giocare queste partite conta parecchio - ha aggiunto - Avevamo concesso gol facili e domani sarà ancora più complicato rispetto alle altre affrontate in Europa. Servirà una prestazione fatta bene con e senza palla. Poi ripenseremo alla Champions col Bruges in casa, quando sarà da dentro o fuori. Ma prima penseremo a tornare in corsa in campionato".
Su De Bruyne: "Manca un mese tra campionato, Champions e Coppa Italia. A Natale parleremo con la società, magari qualcuno vorrà andare via ma lo vedremo solo al termine di questo ciclo di partite. È un giocatore straordinario, fa molto bene il suo lavoro ed è un piacere vederlo giocare. Il Napoli è fortunato ad averlo. Ognuno ha il suo carattere, lui gestisce le cose in un certo modo ma è anche uno che non si tira mai indietro. Lo dimostra la sua carriera, altrimenti non fai 10 anni al Manchester City… Poi da fuori tutti parlano senza sapere né avendole mai vissute".
Infine la spiegazione sulla sua 'teoria del sorriso': "Non sono superstizioso, ma le persone negative portano sfiga e non voglio nemmeno vederle… Quindi se sorridiamo magari facciamo gol. Ho fatto una battuta...".