Non c'è pace per Meret: altro infortunio in allenamento

Il portiere ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Salterà Parma e Sassuolo
Dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter, il Napoli è tornato ad allenarsi oggi a Castel Volturno per preparare la sfida di campionato contro il Parma in programma mercoledì. Per Antonio Conte, però, arrivano brutte notizie.
Come evidenziato dalla società in un report pubblicato sul proprio sito, "nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra". Questa sembra essere una stagione maledetta per il portiere, visto che aveva appena recuperato dalla frattura al piede che lo aveva tenuto lontano dai campi per diverse settimane.
Secondo quanto raccolto, oltre al recupero della 16esima giornata, Meret dovrà saltare anche la sfida contro il Sassuolo.