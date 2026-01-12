Napoli, De Bruyne scalpita: "Spero di tornare presto, voglio essere al top per il Mondiale"

A Middelkerke, dove ieri sera si è tenuta la cerimonia per la 72esima edizione della Scarpa d'Oro belga, il 34enne è stato ufficialmente inserito nella Hall of Fame del calcio nazionale: "È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga e provare a essere un esempio".