Napoli, De Bruyne scalpita: "Spero di tornare presto, voglio essere al top per il Mondiale"

Il centrocampista inserito nella Hall of Fame del calcio belga durante Inter-Napoli: "Riconoscimento speciale, ma un po' strano mentre sono ancora in attività"di Paolo Borella
Mentre il Napoli affrontava l'Inter e si esaltava per un McTominay in forma eccezionale, anche l'altra stella del centrocampo azzurro, Kevin De Bruyne, tornava al centro della scena. Non a San Siro, non in campo, ma in una serata di gala, accompagnato dalla moglie Michèle, a centinaia di chilometri di distanza.
A Middelkerke, dove ieri sera si è tenuta la cerimonia per la 72esima edizione della Scarpa d'Oro belga, il 34enne è stato ufficialmente inserito nella Hall of Fame del calcio nazionale: "È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga e provare a essere un esempio".
L'attesa è però per il ritorno in campo di De Bruyne, infortunatosi proprio nella gara d'andata contro l'Inter del 25 ottobre scorso e poi operato ad Anversa per una lesione del bicipite femorale destro. L'aggiornamento sull'infortunio è arrivato dallo stesso ex Manchester City: "Domani (oggi, ndr) farò una TAC e spero di poter tornare presto a correre. La mia riabilitazione sta procedendo bene".
L'obiettivo del belga non è solo quello di tornare fra i convocati di Conte al Napoli, ma anche quello di riprendersi al meglio in vista dei Mondiali della prossima estate: "Spero di tornare al top per la Coppa del Mondo e stare nella migliore condizione possibile. L'operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla riabilitazione. Le cose stanno andando bene e non potrei chiedere di meglio".
Sul palco, risposta anche sulla possibilità di tornare in Belgio, un giorno, per chiudere la carriera: "Se mai dovessi tornare, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa, ma al momento non è nei miei pensieri. Voglio mettermi ancora alla prova e scoprire i miei limiti. Sono contento adesso dove sono adesso".
Il premio della Scarpa d'oro come miglior giocatore del campionato belga per il 2025 è andato invece ad un altro "italiano": Ardon Jashari del Milan. Per ritirare il premio, il centrocampista svizzero è volato in Belgio a poche ore di distanza dal pareggio 1-1 in casa della Fiorentina di domenica pomeriggio.
