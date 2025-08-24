Napoli tra novità e certezza: McTominay e De Bruyne i jolly di Conte, ma Lucca...

Col play Lobotka a protezione della difesa e i quattro "tenori" Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay liberi di dare sostanza, qualità e imprevedibilità in fase di costruzione sia per vie centrali che sugli esterni, a Reggio Emilia il Napoli è riuscito a occupare il campo con personalità e a verticalizzare con i tempi giusti. Uno schema tattico articolato che gli azzurri sono riusciti a interpretare con convinzione, idee e soluzioni per dialogare con sicurezza nello stretto e attaccare dando pochi punti di riferimento.