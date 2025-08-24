Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Napoli tra novità e certezza: McTominay e De Bruyne i jolly di Conte, ma Lucca...

Contro il Sassuolo lo scozzese e il belga sono andati subito a segno dando segnali importanti di intesa, l'ex Udinese invece deve fare di più senza Lukaku

di Stefano Ronchi
24 Ago 2025 - 08:31

Alla prima di campionato il Napoli risponde subito presente. E lo fa nonostante le difficoltà. In attesa di novità dal mercato per tamponare l'emergenza al centro dell'attacco, contro il Sassuolo Antonio Conte è riuscito a fare di necessità virtù attingendo al suo bagaglio tecnico-tattico per ridisegnare la squadra e sopperire con la qualità e le certezze alla pesantissima assenza di Lukaku. Moduli alla mano, al Mapei Stadium gli azzurri sono scesi in campo con un 4-1-4-1 coraggioso. Un mix di corsa, geometrie e tecnica che ha dato buoni segnali e fornito indicazioni preziose per il futuro.

Col play Lobotka a protezione della difesa e i quattro "tenori" Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay liberi di dare sostanza, qualità e imprevedibilità in fase di costruzione sia per vie centrali che sugli esterni, a Reggio Emilia il Napoli è riuscito a occupare il campo con personalità e a verticalizzare con i tempi giusti. Uno schema tattico articolato che gli azzurri sono riusciti a interpretare con convinzione, idee e soluzioni per dialogare con sicurezza nello stretto e attaccare dando pochi punti di riferimento.

Soprattutto con McTominay e De Bruyne, jolly tra le linee di Conte in grado di cercarsi la posizione giusta in campo a seconda delle fasi di gioco, legare il gioco e sfruttare gli inserimenti per scardinare la difesa neroverde. Tutto con la solita fisicità di Anguissa in mezzo al campo e con Lucca invece ancora da sgrezzare nei movimenti, nelle dinamiche di gioco e nel dialogo con i compagni per fare la sponda coi tempi giusti e innescare spalle alla porta le incursioni degli esterni e dei centrocampisti. Un lavoro complicato da imparare, ma di cui il Napoli necessita per essere competitivo a tutti i livelli. In attesa di novità dal mercato, il Napoli di Conte riparte col giusto mix tra vecchie e nuove idee, ma al centro dell'attacco serve un passo diverso. O da Lucca o da chi arriverà dal mercato.

Sassuolo-Napoli: il film della gara

1 di 29
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

napoli
conte
de bruyne
mctominay

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

04:03
DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

01:47
DICH SAELEMAEKERS POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Saelemaekers: “Persa lucidità e concentrazione in certi momenti"

03:24
DICH JUAN JESUS POST SASSUOLO-NAPOLI 23/8 DICH

Juan Jesus: “Abbiamo uno scudetto da difendere e lo faremo col 100%"

01:47
DICH ROMAGNA POST SASSUOLO-NAPOLI 23/8 DICH

Romagna non cerca scuse: “Sconfitta che ci sta”

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

I più visti di Napoli

Napoli, periodo no per Manna: ritirata la patente al ds per tre mesi

McTominay brilla, De Bruyne subito a segno: Napoli sul velluto col Sassuolo

Conte: "Difficile rivincere lo Scudetto. Lukaku? Niente alibi, troviamo la soluzione"

DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

Napoli, Conte vola basso: "Il primo a vincere due scudetti? Stiamo belli calmi..."

Napoli, Lukaku non si opera: decisione confermata dopo il secondo consulto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:36
Juve, guarda che Kaio Jorge: segna a raffica in Brasile
Angel Di Maria
10:34
Angel Di Maria è ancora super: gol decisivo nel derby argentino
09:42
Bologna, risentimenti muscolari per Immobile e Casale
00:24
Bologna: Immobile subito ko, fuori al 30' all'Olimpico
23:15
Cremonese, Nicola: "Fare punti a San Siro ti dà ancora più energia"