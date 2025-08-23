Serie A, Sassuolo-Napoli 0-2: decidono McTominay e De Bruyne

LE STATISTICHE

Nel 2025, nessun centrocampista dei cinque maggiori campionati europei ha segnato più gol di Scott McTominay: 10, al pari di Yoane Wissa e Bryan Mbeumo.

Kevin De Bruyne è il terzo centrocampista a segnare all’esordio con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Jonathan de Guzmán (contro il Genoa ad agosto 2014) e Francesco Moriero (contro il Bologna ad ottobre nel 2000).

Il Napoli sta registrando la striscia d’imbattibilità aperta più lunga nei maggiori cinque campionati europei: 13 (8V, 5N), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte nella massima serie è stata tra aprile e novembre 2022 (19 in quel caso, sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti).

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 12 degli ultimi 14 campionati di Serie A (le uniche eccezioni sono la Juventus nel 2015/16 e l’Inter nel 2024/25).

Kevin De Bruyne – a 34 anni e 56 giorni - è il giocatore più anziano a segnare al suo esordio col Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Il Sassuolo ha perso tre partite di fila in campionato (le ultime due gare della scorsa stagione e oggi) per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2024 (quattro in quel caso in Serie A, una di queste proprio contro il Napoli).

Matteo Politano è il giocatore che ha servito più assist a McTominay in Serie A: quattro, inclusi i passaggi vincenti per tutti gli ultimi tre gol dello scozzese nella competizione.

Nel 2025, nessun centrocampista dei cinque maggiori campionati europei ha segnato più gol di testa rispetto a Scott McTominay: quattro, come Kevin Schade e Corentin Tolisso.

Kevin De Bruyne – a 34 anni e 56 giorni - è il giocatore di movimento più anziano a fare il suo esordio col Napoli partendo da titolare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Giovanni Di Lorenzo colleziona oggi la sua 250ª presenza in Serie A ; dalla sua stagione d'esordio nella competizione (2018/19) è il calciatore sceso in campo in più incontri. Allargando il confronto ai giocatori di movimento dei cinque maggiori campionati europei, solo Iñaki Williams (258), James Tarkowski (254), Mohamed Salah (253) e Declan Rice (252) ne hanno registrate di più del difensore del Napoli.

Il Napoli (51) è solo la seconda squadra contro cui il Sassuolo ha subito almeno 50 reti in Serie A dopo la Juventus (52).