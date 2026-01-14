Napoli, Stellini: "Ci è mancata energia e con il Var non siamo fortunati... Neres ha sentito di nuovo dolore"

"Ci è mancato un pizzico di fortuna, di velocità e di energia. Giochiamo da tempo con gli stessi giocatori, capita che con tante partite anche la lucidità viene meno. Si è visto nel primo tempo, nel secondo abbiamo creato e dato tutto quello che avevamo, ma non siamo stati fortunati. Gli episodi in area sono stati tanti, non abbiamo avuto il rimpallo giusto". Così il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini a Dazn dopo il pareggio contro il Parma. "Dobbiamo restare lucidi e lavorare sulla testa dei giocatori, tenendo la squadra unita e compatta per affrontare le tante partite - ha proseguito - Ci mancano alcuni giocatori, non sappiamo quando li recupereremo. I ragazzi stanno dando più del 100%. Non siamo stati fortunati con gli episodi, continuiamo ad avere sfortuna anche con il VAR". Sulla sostituzione di Neres, entrato per Lang e poi sostituito con Lucca: "Sarebbe anomala come cosa, ma ha avuto un problema con la Lazio. Stava recuperando e aveva dato disponibilità per uno spezzone, ma quando è entrato le forze ricadono sulle articolazioni e ha sentito di nuovo dolore, non stava bene". Sui tempi di recupero di Anguissa: "Non abbiamo tempi precisi, c'è stato un intoppo nella fase di recupero. Contiamo di riaverlo a breve ma non sappiamo. Avrà necessità di tempo per ritrovare la condizione migliore e rientrare nelle rotazioni".