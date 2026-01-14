Serie A, Napoli-Parma 0-0: gli azzurri non si bloccano, terzo pareggio di fila

Il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Napoli e Parma produce uno 0-0 al Maradona, risultato che costringe gli azzurri a doversi accontentare del terzo pareggio consecutivo in campionato. Conte (in tribuna per squalifica) decide di rilanciare Lang dal primo minuto, regalando la titolarità anche a Mazzocchi, mentre Cuesta opera un ampio turnover: in panchina inizialmente due big come Pellegrino e Bernabé, con il portiere classe 2002 Filippo Rinaldi che fa invece il suo esordio in Serie A. I partenopei partono forte e all’11’ trovano già una rete con il solito McTominay: un fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione porta però all’annullamento del gol. Proprio Rinaldi nega poi il vantaggio sia a Buongiorno che a Hojlund con due belle parate nel primo tempo, con Conte che nella ripresa si gioca le carte Neres e Spinazzola – e pure Lucca nel finale –, ma nessuno riesce a trovare l’acuto che poteva valere tre punti. Lo 0-0 finale forza quindi il Napoli al terzo pari di fila, con i partenopei ora a 40 punti insieme al Milan (in campo domani a Como). Il Parma sale invece a quota 22 punti.