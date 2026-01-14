Serie A, Napoli-Parma 0-0: gli azzurri non si bloccano, terzo pareggio di fila

© Getty Images
© Getty Images
Cuesta ferma Conte al Maradona, dove il vero protagonista è Rinaldi: il giovane portiere fa il suo esordio in A
© Getty Images
© Getty Images
Il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Napoli e Parma produce uno 0-0 al Maradona, risultato che costringe gli azzurri a doversi accontentare del terzo pareggio consecutivo in campionato. Conte (in tribuna per squalifica) decide di rilanciare Lang dal primo minuto, regalando la titolarità anche a Mazzocchi, mentre Cuesta opera un ampio turnover: in panchina inizialmente due big come Pellegrino e Bernabé, con il portiere classe 2002 Filippo Rinaldi che fa invece il suo esordio in Serie A. I partenopei partono forte e all’11’ trovano già una rete con il solito McTominay: un fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione porta però all’annullamento del gol. Proprio Rinaldi nega poi il vantaggio sia a Buongiorno che a Hojlund con due belle parate nel primo tempo, con Conte che nella ripresa si gioca le carte Neres e Spinazzola – e pure Lucca nel finale –, ma nessuno riesce a trovare l’acuto che poteva valere tre punti. Lo 0-0 finale forza quindi il Napoli al terzo pari di fila, con i partenopei ora a 40 punti insieme al Milan (in campo domani a Como). Il Parma sale invece a quota 22 punti.
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 – Inoperoso.
Di Lorenzo 6,5 – Cura con attenzione i suoi compiti difensivi e si propone in attacco ogni volta che ne ha l’occasione. Prestazione positiva.
Rrahmani 6 – Partita senza infamia e senza lode.
Buongiorno 6,5 – Solo una grande parata di Rinaldi gli nega il gol nel primo tempo.
Mazzocchi 5,5 – Un suo fuorigioco vanifica il gol di McTominay. Si impegna, ma non si esalta. (Elmas 6 – Leggermente meglio di Mazzocchi, ma nulla di più).
Lobotka 6 – Prova a segnare nel finale, ma Rinaldi non si lascia sorprendere.
McTominay 6,5 – Parte forte, segnando un gol di voglia e carattere già all’11’: per sua sfortuna un fuorigioco iniziale di Mazzocchi rende però vana la sua giocata. È l’ultimo a mollare.
Olivera 5,5 – Non soffre in fase difensiva, ma non crea praticamente nulla davanti. (Spinazzola 6 – Si propone con maggiore grinta rispetto a Olivera).
Politano 6 – Uno dei più propositivi, in un match in cui nessuno regala grossi acuti. (Vergara sv).
Lang 5,5 – Conte lo schiera titolare, ma oggi l’olandese fatica a incidere. Meglio nella ripresa che nel primo tempo. (Neres 6 – Rientra dall’infortunio, ma fatica a mettersi in ritmo. Nel finale esce per dare spazio alla fisicità di Lucca, sv).
Hojlund 6 – Solita lotta coi difensori avversari e bel tiro a impegnare Rinaldi nel primo tempo. Cala nella ripresa.
IL TABELLINO
NAPOLI-PARMA 0-0
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5; Mazzocchi 5,5 (13’ st Elmas 6), Lobotka 6, McTominay 6,5, Olivera 5,5 (13’ st Spinazzola 6); Politano 6 (34’ st Vergara sv), Lang 5,5 (13’ st Neres 6 – 45’ st Lucca sv); Hojlund 6. A disp.: Contini, Ferrante, Gutierrez, Lucca, Beukema, Marianucci, Ambrosino. All.: Stellini (Conte squalificato)
Parma (3-5-2): Rinaldi 7; Circati 6,5, Troilo 6 (25’ st Delprato 6,5), Valenti 6,5; Britschgi 6, Ordonez 5,5 (45’ st Benedyczak sv), Estevez 6, Keita 6,5, Sorensen 5,5 (1’ st Valeri 6); Ondrejka 5,5 (14’ st Bernabé 6), Cutrone 5,5 (14’ st Pellegrino 5,5). A disp.: Corvi, Casentini, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic. All.: Cuesta
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Troilo (P), Britschgi (P), Rinaldi (P), Neres (N)
Note: 11’ gol annullato per fuorigioco a McTominay (N)
LE STATISTICHE DI NAPOLI-PARMA
Il Napoli è rimasto imbattuto per la 20ª gara casalinga di fila in Serie A (14V, 6N) e tra le 20 squadre di questo campionato si conferma la striscia di imbattibilità interna attualmente aperta più lunga nel torneo.
Il Napoli ha pareggiato tre partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025, contro Roma, Udinese e Lazio in quel caso.
Il Napoli ha pareggiato tre sfide al Maradona in questa Serie A, già tanti pareggi casalinghi quanti quelli registrati nello scorso campionato (tre appunto). Inoltre, gli azzurri hanno impattato due partite in casa di fila nella massima serie per la prima volta da febbraio-marzo 2025, contro Udinese e Inter in quel caso.
Il Napoli non ha trovato la via della rete in un match al Maradona per la seconda volta nella Serie A in corso, già tante gare casalinghe senza gol per gli azzurri quante quelle registrate nello scorso campionato (due appunto).
Il Parma è rimasto imbattuto in cinque trasferte di fila in Serie A (3V, 2N) per la prima volta dal periodo compreso tra settembre e novembre 2024 (1V, 4N con Fabio Pecchia in panchina).
Napoli e Parma hanno pareggiato due sfide di fila solo per la seconda volta nella massima serie, dopo i due pareggi consecutivi registrati nella Serie A 1992/93.
Il Napoli è rimasto senza segnare per la terza volta in una sfide casalinga contro il Parma in Serie A, la prima dal 23 novembre 2013 (0-1), con gli Azzurri guidati da Rafael Benítez (rete decisiva realizzata da Antonio Cassano).
Il Napoli ha terminato due incontri consecutivi contro il Parma senza realizzare alcuna rete per la terza volta nella sua storia in Serie A, la prima dalla stagione 2013/14 (sconfitte 1-0 sia all’andata che al ritorno con Rafael Benitez in panchina).