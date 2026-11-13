Napoli, spunta l'idea Zirkzee per gennaio: sfida alla Juve per Varela, due azzurri verso l'uscita

Negli ultimi giorni sono molti i nomi che sono finiti sul taccuino del ds Giovanni Manna. L'ultimo, quello di Joshua Zirkzee. Il Napoli continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo da affiancare a Hojlund. Il più seguito è Varela, ma arrivare al centravanti del Monza già a gennaio non sarà semplice. Le sue nove reti, che ne fanno il capocannoniere della Serie A, saranno fondamentali nella corsa salvezza della squadra di Juric. Privarsi del proprio attaccante più prolifico a metà stagione rappresenterebbe un sacrificio importante per il club brianzolo. Una difficoltà che spinge Manna a guardarsi intorno e a valutare anche soluzioni alternative.