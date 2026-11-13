Napoli, spunta l'idea Zirkzee per gennaio: sfida alla Juve per Varela, due azzurri verso l'uscita
Manna valuta l'attaccante del Manchester United per dare un alternativa in attacco a Massimiliano Allegri. Il bomber del Monza resta nel mirino, ma le difficoltà per gennaio impongono strategie alternative
Negli ultimi giorni sono molti i nomi che sono finiti sul taccuino del ds Giovanni Manna. L'ultimo, quello di Joshua Zirkzee. Il Napoli continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo da affiancare a Hojlund. Il più seguito è Varela, ma arrivare al centravanti del Monza già a gennaio non sarà semplice. Le sue nove reti, che ne fanno il capocannoniere della Serie A, saranno fondamentali nella corsa salvezza della squadra di Juric. Privarsi del proprio attaccante più prolifico a metà stagione rappresenterebbe un sacrificio importante per il club brianzolo. Una difficoltà che spinge Manna a guardarsi intorno e a valutare anche soluzioni alternative.
Su Varela, intanto, si registra anche l'interesse della Juventus, dando vita a un possibile derby di mercato tra bianconeri e azzurri. Il Napoli segue e apprezza il 21enne portoghese: nelle scorse ore il club ha raccolto informazioni attraverso il suo entourage, approfondendo anche gli aspetti economici dell'operazione. La concorrenza e soprattutto il peso del giocatore negli equilibri del Monza rendono però la trattativa particolarmente complicata.
Asse Manchester-Napoli
Ecco perché Manna sta battendo anche altre piste, con uno sguardo rivolto soprattutto alla Premier League, dove non mancano occasioni da cogliere. Una porta a Joshua Zirkzee, 25 anni, attualmente al Manchester United. L'olandese conosce bene la Serie A, dove si era messo in mostra nella stagione 2023/24 con la maglia del Bologna. Sotto la guida di Thiago Motta aveva realizzato 11 gol e 5 assist, contribuendo alla storica qualificazione dei rossoblù in Champions League. Numeri e prestazioni che avevano convinto lo United a investire 42,5 milioni di euro per portarlo a Old Trafford.
A Manchester, però, il percorso dell'attaccante ha subito una battuta d'arresto. In questa stagione ha trovato poco spazio, collezionando appena 186 minuti e due reti in dieci partite. Una situazione che potrebbe favorire un'eventuale partenza e trasformare l’olandese in un'opportunità nel mercato di gennaio. Il Napoli osserva e vuole provarci: l'olandese potrebbe rappresentare una soluzione per completare il reparto e offrire a Hojlund un compagno e ad Allegri un'alternativa con caratteristiche diverse rispetto all'attaccante danese.
Le cessioni necessarie per sbloccare il mercato
Per arrivare a Zirkzee, però, il Napoli dovrà prima fare i conti anche con il mercato in uscita. Le posizioni di Lang e Lucca sono quelle da monitorare con maggiore attenzione: entrambi potrebbero lasciare spazio a nuovi innesti e diventare le prime pedine sacrificabili per fare cassa. Eventuali cessioni permetterebbero a Manna di recuperare risorse da reinvestire sul mercato e provare a dare concretezza all'ipotesi che porta all'attaccante dello United. La strada per Zirkzee passa dunque anche dalle uscite: il Napoli valuta le occasioni in entrata, ma prima dovrà trovare le condizioni economiche per affondare il colpo.