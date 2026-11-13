Juve, via libera del CDA all'aumento di capitale da 200 milioni. Poi altri 50

John Elkann e Luciano Spalletti © italyphotopress
Ieri il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha deliberato l'esercizio parziale della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti dello scorso 3 novembre, dando il via a un aumento di capitale per un controvalore massimo complessivo di circa 200 milioni di euro, pari all'80% dell'ammontare massimo autorizzato, mentre la porzione residua di circa 50 milioni resterà esercitabile in esercizi futuri in base alle tempistiche degli investimenti e al rispetto dei parametri economico-finanziari della normativa sportiva.
L'operazione, strutturata attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in opzione agli azionisti da lunedì al 1° dicembre, vedrà l'azionista di maggioranza Exor - che ha già versato 60 milioni a titolo di anticipo - impegnato a sottoscrivere la propria quota di 131 milioni e l'eventuale inoptato.
Tale manovra patrimoniale punta a garantire risorse immediate per il riequilibrio finanziario e a sostenere gli obiettivi strategici, consentendo anche upgrade degli asset immateriali (come i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori) e materiali, categoria che per la prima volta esclude esplicitamente lo Stadium nelle comunicazioni ufficiali del club.