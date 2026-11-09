Allegri concede cinque giorni di riposo al Napoli, ma non sono un regalo: il tecnico ha già in mente il piano per ripartire

Ecco perché i cinque giorni di pausa rappresentano soprattutto un investimento in vista della ripartenza. Allegri ha bisogno di ritrovare energie, recuperare uomini e ricompattare il gruppo. Non a caso, nel post-partita contro la Lazio, aveva sottolineato quanto sarebbe stato pesante incassare una sconfitta proprio alla vigilia della sosta: "Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale con una sosta di mezzo. Invece i ragazzi hanno fatto quello che potevano come sempre. Io non ho niente da rimproverare. Purtroppo non siamo riusciti a vincere".