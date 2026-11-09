Allegri concede cinque giorni di riposo al Napoli, ma non sono un regalo: il tecnico ha già in mente il piano per ripartire
I riposi erano già programmati prima della sosta: dal 14 novembre via al tour de force a Castel Volturno, con la speranza di recuperare gli infortunati
"Essere depressi non serve a niente, ci vuole voglia e positività". È questo il messaggio che Massimiliano Allegri vuole dare all'ambiente Napoli dopo l'1-1 contro la Lazio di Gennaro Gattuso. Un invito a guardare avanti, senza lasciarsi travolgere dalla delusione per un risultato che non ha permesso agli azzurri di fare passi avanti in classifica. E proprio in quest'ottica vanno letti i cinque giorni di riposo concessi alla squadra durante la sosta per le nazionali. Nessun regalo, nessuna concessione dettata dall'umore del momento: dietro la scelta dell'allenatore c'è un programma preciso, pensato e stabilito già prima della pausa.
Cinque giorni di ricarica, poi il Torino: vietato sbagliare
I partenopei arrivavano da settimane particolarmente complicate, segnate dalla crisi tra Juventus e Porto e da un doppio periodo di ritiro. Il primo, dopo le tensioni legate alla sconfitta contro i bianconeri e alla trasferta europea di Oporto. L'altro, per preparare la sfida del Maradona contro la Lazio. Un carico di lavoro e di tensione che ha inevitabilmente inciso anche sulla componente mentale del gruppo. Allegri ha scelto così di concentrare tutti i giorni di riposo che sarebbero stati distribuiti nell'arco delle due settimane di sosta, permettendo ai suoi calciatori di staccare per qualche giorno prima di tornare a lavorare con intensità.
La scelta, dunque, non va interpretata come un "premio" per il pareggio contro i biancocelesti, né come un modo per allentare la pressione. Al contrario, il tecnico livornese ha già programmato una ripartenza particolarmente intensa. L'appuntamento a Castel Volturno è fissato per sabato 14 novembre, quando il gruppo si ritroverà al netto degli otto nazionali (Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Milinkovic-Savic, Lang, Hojlund e Olivera). Da quel momento comincerà un vero e proprio tour de force di allenamenti per preparare la sfida in casa contro il Torino, in programma il 21 novembre.
Una partita che può pesare tantissimo sul futuro della stagione azzurra. I granata sono attualmente undicesimi con 14 punti, uno in meno rispetto al Napoli, 10°. Un eventuale successo degli uomini di Abate permetterebbe al Torino di scavalcare gli azzurri, spingendo la squadra di Allegri nella parte destra della classifica. Uno scenario che il tecnico non può assolutamente permettersi, soprattutto considerando che il treno per lo scudetto e per la Champions League è già distante. Un'altra battuta d'arresto rischierebbe di trasformare anche la rincorsa ai primi quattro posti in un miraggio.
Il messaggio di Max: vietato abbattersi
Ecco perché i cinque giorni di pausa rappresentano soprattutto un investimento in vista della ripartenza. Allegri ha bisogno di ritrovare energie, recuperare uomini e ricompattare il gruppo. Non a caso, nel post-partita contro la Lazio, aveva sottolineato quanto sarebbe stato pesante incassare una sconfitta proprio alla vigilia della sosta: "Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale con una sosta di mezzo. Invece i ragazzi hanno fatto quello che potevano come sempre. Io non ho niente da rimproverare. Purtroppo non siamo riusciti a vincere".
Poi il messaggio, che suona anche come una precisa indicazione per il futuro: "Dopo la sosta recupereremo un po' di giocatori e credo che la squadra possa fare meglio. In questo momento siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, dentro la lotta per i primi 4 posti, anche se siamo lontani. Essere depressi non serve a niente, ci vuole voglia e positività. E soprattutto serietà nel lavoro, come i calciatori e lo staff fanno già".
Il punto sugli infortunati
Sul fronte infermeria, l'attenzione sarà rivolta soprattutto a Favasuli, Spinazzola e Neres, indicati da Allegri come possibili recuperi per la gara contro il Torino. Da valutare anche le condizioni del capitano Giovanni Di Lorenzo, di Alisson Santos e di Badiashile. Per Stanislav Lobotka, invece, il rientro è previsto tra la metà di dicembre e l'inizio di gennaio, dopo il problema alla caviglia.
Cinque giorni per ricaricare le batterie, dunque, ma nessuna illusione: dal 14 novembre si tornerà a fare sul serio. Allegri vuole un Napoli diverso, più competitivo e soprattutto capace di trasformare le parole in risultati. Perché la positività invocata dal tecnico dovrà necessariamente passare dal lavoro quotidiano e, soprattutto, da una vittoria contro il Torino. La classifica non aspetta e il margine di errore, ormai, è sempre più ridotto.