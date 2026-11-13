Paura Tresoldi, trauma cranico in Under 21: lascia la nazionale

Apprensione per Nicolò Tresoldi: l'attaccante 22enne del Bruges e della Germania Under 21, obiettivo di mercato del Milan, è stato protagonista di un duro scontro aereo testa contro testa con il compagno Hendry Blank durante la rifinitura in nazionale.
A confermarlo è stato il ct Antonio Di Salvo alla vigilia della sfida contro il Belgio, spiegando che il centravanti - pur avendo segnato nell'occasione – ha riportato un mal di testa post-impatto, mentre Blank ha subìto una commozione cerebrale.
Sebbene le condizioni dei due ragazzi non destino particolari preoccupazioni, lo staff medico ha imposto lo stop precauzionale per gestire il trauma cranico, escludendoli dal match e concedendogli il via libera per tornare ai rispettivi club.
Il forfait frena temporaneamente anche la corsa personale del classe 2003, tifosissimo rossonero e figlio d'arte, a caccia del record di gol con la selezione giovanile tedesca detenuto da Littbarski (16 reti attuali a fronte delle 18 necessarie per il primato), ma che potrebbe anche scegliere l'Italia.