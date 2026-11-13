Italia-Francia, sfatato un tabù che durava dal 1962

Ieri la Nazionale italiana ha interrotto un digiuno interno contro la Francia che durava da oltre sessant'anni, tornando a imporsi davanti al proprio pubblico per la prima volta dal 1962. Prima di questo successo, gli Azzurri non erano mai riusciti a prevalere nei sei confronti casalinghi disputati nel frattempo tra amichevoli, qualificazioni europee e Nations League, collezionando un bilancio negativo di due pareggi e quattro sconfitte. L'ultima affermazione tra le mura amiche contro i transalpini risaliva infatti al 5 maggio 1962 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, quando la selezione guidata dal commissario tecnico Ferrari si impose per 2-1 grazie a una decisiva doppietta firmata da José Altafini