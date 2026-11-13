Italia-Francia, sfatato un tabù che durava dal 1962

L'Italia torna a battere in casa la Francia dopo oltre 60 anni: l'ultimo successo interno risaliva al 5 maggio 1962 con doppietta di Altafini

13 Nov 2026 - 09:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ieri la Nazionale italiana ha interrotto un digiuno interno contro la Francia che durava da oltre sessant'anni, tornando a imporsi davanti al proprio pubblico per la prima volta dal 1962. Prima di questo successo, gli Azzurri non erano mai riusciti a prevalere nei sei confronti casalinghi disputati nel frattempo tra amichevoli, qualificazioni europee e Nations League, collezionando un bilancio negativo di due pareggi e quattro sconfitte. L'ultima affermazione tra le mura amiche contro i transalpini risaliva infatti al 5 maggio 1962 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, quando la selezione guidata dal commissario tecnico Ferrari si impose per 2-1 grazie a una decisiva doppietta firmata da José Altafini

Ultimi video

01:31
Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

01:38
ONE TO ONE RABIOT POST ITA-FRA 12/11 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi meno bene. L'Italia è stata brava"

00:36
DICH ZIDANE POST ITA-FRA 12/11 DICH

Zidane: "Italia meglio l'altra volta, però questa volta hanno vinto..."

00:39
ONE TO ONE DA CUNHA POST ITA-FRA 12/11 DICH

Da Cunha: "Non abbiamo fatto una brutta partita, ma non siamo riusciti a vincere"

01:29
ONE TO ONE SCALVINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Scalvini: "Serata fantastica per tutti, il gruppo è sempre stato molto unito"

02:00
ONE TO ONE FRATTESI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Frattesi: "Possiamo giocarcela anche con squadre così forti. Gattuso mi ha salvato la vita"

01:23
ONE TO ONE PIO ESPOSITO POST ITA-FRA 12/11 DICH

Pio Esposito, gol e lacrime di gioia: "Ho riscattato l'errore di mio fratello"

01:35
ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

01:44
"Seppelliteci qui", a Barcellona ora si può

"Seppelliteci qui", a Barcellona ora si può

01:38
Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

00:44
Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

02:02
Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

03:46
DICH MALAGO SAN SIRO 12/11 DICH

Caso Figc, Malagò: "Cosa mi aspetto? Che alla fine vinca il buon senso"

01:15
DICH D'AVERSA 12/11 DICH

D'Aversa: "Felice e orgoglioso di rappresentare una famiglia e un club così"

01:22
Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito"

Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito"

01:31
Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

I più visti di Calcio

DICH AUSILIO 1 10/11 MCH

Ausilio: "Addio all'Inter solo dopo aver vinto, Marotta non l'ho più sentito"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

MANCINI SUI GIOVANI DA CONFERENZA PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "Spazio ai giovani anche quando le partite conteranno di più"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:20
Usa: Rapinoe, Beckham e Altidore nella National Soccer Hall of Fame
Raymond Domenech
09:47
A Domenech non è ancora passata: "Il livello tecnico dell'Italia è sconcertante"
John Elkann e Luciano Spalletti
09:31
Juve, via libera del CDA all'aumento di capitale da 200 milioni. Poi altri 50
09:02
Italia-Francia, sfatato un tabù che durava dal 1962
Nicolò Tresoldi
08:38
Paura Tresoldi, trauma cranico in Under 21: lascia la nazionale