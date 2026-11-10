McTominay rivela: "Due giorni prima dei Mondiali mi hanno operato dandomi una scarica elettrica al cuore"

A inizio di stagione poi, lo scozzese è stato sottoposto a intervento al cuore per correggere una lieve aritmia benigna: successivamente, una volta ottenuta l'idoneità sportiva, il centrocampista è tornato a giocare regolarmente con la maglia del Napoli. "Adesso sto bene - ha concluso McTominay -. Mi sento molto, molto meglio di prima. Credo che fosse una cosa che andava fatta. Nella carriera capitano momenti del genere in cui le cose possono coglierti un po’ di sorpresa. Ovviamente, la situazione sembra molto più grave agli occhi dei media, della famiglia e degli amici che ti scrivono dopo aver visto le notizie relative a un problema cardiaco. Ma in verità si è trattata di una procedura relativamente semplice. Quindi sono davvero felice di essere tornato e di giocare di nuovo a calcio. È la cosa più importante della mia vita e lo sarà sempre. Per me l'importante è sempre tornare più forte".