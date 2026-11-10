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McTominay rivela: "Due giorni prima dei Mondiali mi hanno operato dandomi una scarica elettrica al cuore"

Il centrocampista del Napoli ha raccontato: "Mi sono chiesto come mai questa cosa era successa proprio a me"

10 Nov 2026 - 23:16
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Il racconto di Scott McTominay dal ritiro della Scozia è di quelli che lasciano il segno. Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Napoli ha raccontato quanto accaduto a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali negli Usa. "Mi sono dovuto sottoporre a un intervento per dare una scossa (una scarica elettrica, ndr) al mio cuore - ha rivelato l'ex Manchester United -. È successo due giorni prima della partita d'esordio contro Haiti. Ti sei preparato così bene, sei in ottima forma e poi accade una cosa del genere. Davanti a una cosa del genere ti chiedi: 'Come può succedere proprio a me?'".

In sostanza il 29enne è stato sottoposto a una anestesia generale per correggere il battito cardiaco, ricevendo poi l'ok per giocare con Haiti (match vinto per 3-0) e successivamente per disputare le partite perse con Marocco e Brasile. "A volte le cose non vanno come vorresti - ha proseguito McTominay -. Ero in forma al 100%, ma ovviamente, quando ti ritrovi su un letto d’ospedale due giorni prima della prima partita dei Mondiali, in procinto di essere sedato, non è certo l’ideale, vero?".

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A inizio di stagione poi, lo scozzese è stato sottoposto a intervento al cuore per correggere una lieve aritmia benigna: successivamente, una volta ottenuta l'idoneità sportiva, il centrocampista è tornato a giocare regolarmente con la maglia del Napoli. "Adesso sto bene - ha concluso McTominay -. Mi sento molto, molto meglio di prima. Credo che fosse una cosa che andava fatta. Nella carriera capitano momenti del genere in cui le cose possono coglierti un po’ di sorpresa. Ovviamente, la situazione sembra molto più grave agli occhi dei media, della famiglia e degli amici che ti scrivono dopo aver visto le notizie relative a un problema cardiaco. Ma in verità si è trattata di una procedura relativamente semplice. Quindi sono davvero felice di essere tornato e di giocare di nuovo a calcio. È la cosa più importante della mia vita e lo sarà sempre. Per me l'importante è sempre tornare più forte".

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