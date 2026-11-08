Napoli, i perché della conferenza stampa annullata all'ultimo. Allegri aveva dato disponibilità

L'annullamento di una conferenza a cinque-dieci minuti dall'inizio, con i giornalisti già presenti in sala stampa, è un evento più unico che raro e spiega in parte il momento delicato che sta vivendo il Napoli. I fatti sono noti: ieri alle 15 Massimiliano Allegri doveva parlare alla vigilia del match contro la Lazio, previsto oggi alle 12.30, ma Aurelio de Laurentiis a pochi minuti dal gong ha ordinato lo stop, che ovviamente il tecnico toscano ha recepito, con gli addetti stampa che hanno dovuto comunicarlo ai giornalisti.