A Domenech non è ancora passata: "Il livello tecnico dell'Italia è sconcertante"

Raymond Domenech era il ct della Francia che l'Italia aveva battuto nella finale dei Mondiali 2006. Deve essere per questo che, ogni volta che parla degli Azzurri, l'allenatore francese non usa mai parole tenere. Questo il commento social alla vittoria della Nazionale ieri per 3-1 a San Siro: "Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante".
Nel corso della serata Domenech ha anche rivolto apprezzamenti all'inno italiano ("Mi dà i brividi, lo adoro come You'll never walk alone e Les Corons"), per poi criticare la difesa transalpina ("Si confermano le falle difensive. E com'è possibile scollegarsi così?") e spiegare il ko: "Se Olise si spegne, la Francia deraglia. Il calcio è semplice".