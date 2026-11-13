A Domenech non è ancora passata: "Il livello tecnico dell'Italia è sconcertante"

Nel corso della serata Domenech ha anche rivolto apprezzamenti all'inno italiano ("Mi dà i brividi, lo adoro come You'll never walk alone e Les Corons"), per poi criticare la difesa transalpina ("Si confermano le falle difensive. E com'è possibile scollegarsi così?") e spiegare il ko: "Se Olise si spegne, la Francia deraglia. Il calcio è semplice".