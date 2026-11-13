Usa: Rapinoe, Beckham e Altidore nella National Soccer Hall of Fame

Le ex stelle della nazionale statunitense Megan Rapinoe, Jozy Altidore e Julie Ertz sono stati inseriti nella National Soccer Hall of Fame. Anche David Beckham - che ha contribuito allo sviluppo del calcio negli Stati Uniti, prima con il suo arrivo ai LA Galaxy nel 2007 e in seguito come proprietario dell'Inter Miami - è stato inserito nella Hall of Fame nella categoria dedicata ai veterani. La cerimonia di ingresso si terrà il 16 aprile presso la National Soccer Hall of Fame a Plano, in Texas. Nel corso della sua carriera, Rapinoe ha conquistato due titoli mondiali, una medaglia d'oro olimpica e il Pallone d'Oro nel 2019. Nel 2022 è stata inoltre insignita della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Si è ritirata dalla nazionale nel 2023, totalizzando 63 gol e 73 assist in 203 presenze. Ha inoltre militato nel Seattle Reign, nella National Women's Soccer League, fin dall'anno di fondazione della lega, nel 2013, fino al suo ritiro. Rapinoe è stata eletta nella Hall of Fame, all'interno della categoria dedicata ai calciatori, proprio nel suo primo anno di eleggibilità. La sua famiglia, i suoi amici e un gruppo di tifosi le hanno fatto una sorpresa, annunciandole l'elezione al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma. "Essere annoverata accanto alle più grandi giocatrici che hanno vestito la nostra maglia e quella della nazionale, insieme a tante mie compagne di squadra e amiche, ricevere un riconoscimento del genere significa che hai avuto successo e che hai fatto parte di squadre straordinarie. Sì, ho fatto parte di squadre fantastiche, ed è davvero qualcosa di speciale", ha dichiarato Rapinoe in un video pubblicato sui social media.