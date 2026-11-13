Usa: Rapinoe, Beckham e Altidore nella National Soccer Hall of Fame

13 Nov 2026 - 10:20
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Le ex stelle della nazionale statunitense Megan Rapinoe, Jozy Altidore e Julie Ertz sono stati inseriti nella National Soccer Hall of Fame. Anche David Beckham - che ha contribuito allo sviluppo del calcio negli Stati Uniti, prima con il suo arrivo ai LA Galaxy nel 2007 e in seguito come proprietario dell'Inter Miami - è stato inserito nella Hall of Fame nella categoria dedicata ai veterani. La cerimonia di ingresso si terrà il 16 aprile presso la National Soccer Hall of Fame a Plano, in Texas. Nel corso della sua carriera, Rapinoe ha conquistato due titoli mondiali, una medaglia d'oro olimpica e il Pallone d'Oro nel 2019. Nel 2022 è stata inoltre insignita della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Si è ritirata dalla nazionale nel 2023, totalizzando 63 gol e 73 assist in 203 presenze. Ha inoltre militato nel Seattle Reign, nella National Women's Soccer League, fin dall'anno di fondazione della lega, nel 2013, fino al suo ritiro. Rapinoe è stata eletta nella Hall of Fame, all'interno della categoria dedicata ai calciatori, proprio nel suo primo anno di eleggibilità. La sua famiglia, i suoi amici e un gruppo di tifosi le hanno fatto una sorpresa, annunciandole l'elezione al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma. "Essere annoverata accanto alle più grandi giocatrici che hanno vestito la nostra maglia e quella della nazionale, insieme a tante mie compagne di squadra e amiche, ricevere un riconoscimento del genere significa che hai avuto successo e che hai fatto parte di squadre straordinarie. Sì, ho fatto parte di squadre fantastiche, ed è davvero qualcosa di speciale", ha dichiarato Rapinoe in un video pubblicato sui social media. 

Altidore ha partecipato a due edizionidella Coppa del Mondo e ha segnato 42 gol in 115 presenze con lanazionale statunitense, posizionandosi al terzo posto nella storiadella selezione a stelle e strisce. È stato inoltre l'autore delgol decisivo che ha regalato al Toronto FC la vittoria nella MLS Cupdel 2017. Ertz era considerata una delle migliori centrocampistedifensive al mondo prima del suo ritiro, avvenuto nel 2023. Ha presoparte a tre edizioni della Coppa del Mondo femminile ed è statanominata per due volte "Giocatrice dell'anno" dalla U.S.Soccer. A livello di club, ha militato nelle Chicago Red Stars (NWSL)dal 2014 al 2021, per poi chiudere la carriera con una breveesperienza all'Angel City nel 2023.Beckham, celebre per aver conquistato sei titoli di Premier League conil Manchester United, ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppodel calcio negli Stati Uniti. Con i LA Galaxy ha vinto due campionaticonsecutivi, collezionando 18 gol in 98 presenze. Nel 2014 haesercitato l'opzione per acquistare una franchigia della MLS,portando così alla nascita dell'Inter Miami, che si è unita allalega nel 2020.Tatu, attaccante brasiliano autore di 857 gol nella stagione regolaredurante i suoi 21 anni di carriera nel calcio indoor, è statoanch'egli inserito nella Hall of Fame, nella categoria dedicata aiveterani. È il terzo giocatore di calcio indoor a ricevere questoriconoscimento.

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