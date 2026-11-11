Napoli, benedetta sosta: emergenza quasi finita, Allegri può sorridere

Massimiiano Allegri benedice la sosta nazionali. Alla ripresa del campionato il tecnico oltre a David Neres riavrà a disposizione anche Favasuli e probabilmente Spinazzola: l'attaccante e l'ex Catanzaro, indisponibili da metà ottobre, hanno saltato rispettivamente 7 e 9 partite, mentre Spinazzola 4. Da sabato alla ripresa degli allenamenti i tre torneranno a lavorare parzialmente in gruppo, aumentando poi i carichi di lavoro.
A seguire, tra Manchester e Reggio Emilia, si valuteranno le condizioni di Badiashile e Alisson Santos, infortunatisi rispettivamente con la Roma e pochi giorni prima del match con i giallorossi, anche il francese e il brasiliano da sabato si divideranno tra lavoro in palestra e in campo. A dicembre poi riecco anche Di Lorenzo e Lobotka, mentre Buongiorno tornerà a gennaio.
Recuperi di livello, ad oggi i calciatori infortunati hanno complessivamente saltato 91 giornate, un numero impressionante, e inizio della fine dell'emergenza che ha toccato l’apice quando in Portogallo Allegri si era portato soltanto 13 calciatori di movimento. Soluzioni su cui l'allenatore, rinsaldata la panchina, punta per risalire la classifica. Del resto il calendario di Serie A si fa amico del Napoli da qui alla prossima sosta, quella natalizia: Torino al Maradona, Sassuolo in trasferta, Lecce e Milan in casa, Atalanta fuori. Sulla carta almeno 4 impegni su 5 alla portata della formazione di Allegri.
In mezzo la Champions con Manchester City e Bruges e la Coppa Italia con la Fiorentina. La zona Champions dista 9 punti, quella Europa League 5, al momento il traguardo più vicino, con il club fiducioso, con il recupero degli infortunati, di poterlo raggiungere.