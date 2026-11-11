Napoli, benedetta sosta: emergenza quasi finita, Allegri può sorridere

A seguire, tra Manchester e Reggio Emilia, si valuteranno le condizioni di Badiashile e Alisson Santos, infortunatisi rispettivamente con la Roma e pochi giorni prima del match con i giallorossi, anche il francese e il brasiliano da sabato si divideranno tra lavoro in palestra e in campo. A dicembre poi riecco anche Di Lorenzo e Lobotka, mentre Buongiorno tornerà a gennaio.