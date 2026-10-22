Chi è Matt Rizzetta: il 43enne italoamericano proprietario del Campobasso che sogna il Napoli

Così è stato per il Campobasso Fc, il club di calcio del capoluogo del Molise. Già coinvolto nel calcio campobassano nella stagione 2020/21, nel 2022 Rizzetta ha acquisito il Campobasso 1919, guidando la ripartenza dall’Eccellenza alla Serie C in appena due anni. Tra gli investitori, anche i coniugi Mark Consuelos e Kelly Ripa, attori di fama internazionale. Rizzetta, Consuelos e Ripa sono tra i protagonisti della serie tv "Running with the wolves", lanciata negli Usa da Espn e che racconta il percorso di rinascita del club molisano.