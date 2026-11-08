Serie A, le pagelle di Napoli-Lazio: fiammate decisive di Lang-McTominay, Frattesi di nuovo re degli inserimenti

LAZIO

Mandas 6,5 - La sua reattività è una garanzia per tutti, soprattutto quando si tratta di opporsi a un tiro da due passi, come capita in chiusura di primo tempo su Hojlund.

Floriani Mussolini 5 - L'unico in difficoltà della difesa laziale, attaccato spesso e con successo da un Lang motivato. Dal 16' st Lazzari 6 - Per essere uno che non gioca mai, entra con una determinazione che serve.

Sutalo 6,5 - Nel gioco aereo è una sicurezza assoluta, non solo quando sta in marcatura davanti a Mandas, ma anche quando si avventura dall'altra parte sulle palle inattive e la prende spesso. Dal 33' pt Diogo Leite 7 - L'ingresso a freddo non lo condiziona, l'attenzione è quella che garantisce ogni volta quando entra. Clamoroso il suo salvataggio sulla linea (conclusione di De Bruyne).

Provstgaard 6 - Molteplici i due duelli con Hojlund, alcuni vinti nettamente, altri più sofferti, con qualche uscita meno efficace del solito sia pure nei limiti di una prestazione positiva.

Nuno Tavares 6,5 - Non ha la forza esplosiva che si dà per scontata, ma dopo un pezzetto di partita è chiaro che le sue condizioni fisiche non sono perfette. Ciò nonostante, dal suo sinistro escono sempre traiettorie giuste. Dal 1' st Pedraza 5 - Il suo inizio è da shock, perché appena viene chiamato in causa, arriva in ritardo nella diagonale e non chiude su McTominay e Hojlund, firmando l'1-1 con il suo autogol. La fascia sinistra soffre dopo il suo ingresso.

Frattesi 7 - Chiamatelo "re degli inserimenti", lo conferma ancora una volta con il movimento e con il tiro di sinistro che porta al gol dell'1-0. Poi è tra i più combattivi in mezzo al campo. Dall 33' st Cancellieri sv.

Belahyane 6,5 - Il suo nome non è il primo che viene in mente quando si tratta di elencare i segreti della Lazio, eppure il suo apporto è sempre fondamentale per l'equilibrio tattico e per i raddoppi continui.

Taylor 7 - Impressionante la crescita costante di questo giocatore, sempre più leader della squadra, sempre più determinante con le sue innumerevoli soluzioni tecniche. Molto bel buono della Lazio passa da lui.

Isaksen 6 - Occasione immediata per lui, sbagliata di poco, poi un bis con parata di Milinkovic-Savic. Bel duello sulla fascia con Olivera.

Pinamonti 6 - In questa Lazio fa quello che ha sempre fatto. Non sta lì ad aspettare qualche cross, corre, pressa, sgomita nei limiti del lecito, dando sempre un contributo evidente anche senza gol o conclusioni pericolose. Dal 16' st Dele Bashiru 6 - Il classico giocatore che quando viene chiamato in causa, dà il suo contributo anche qualitativo.

Noslin 6,5 - Da attaccante esterno non fa calare il suo rendimento, anzi la sua velocità è ancora più determinante, come capita in occasione dell'assist per Frattesi per il gol dell'1-0. Poi nell'ultima mezz'ora torna a fare il centravanti di manovra.