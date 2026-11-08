Serie A, le pagelle di Napoli-Lazio: fiammate decisive di Lang-McTominay, Frattesi di nuovo re degli inserimenti

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Lucca entra e si prende i soliti fischi, Beukema dorme sul gol del vantaggio laziale di Frattesi. Belahyane svolge un lavoro oscuro ma spesso fondamentale, soffrono sulle fasce Floriani e Pedrazadi Enzo Palladini
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NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Non è mai stato chiaro il motivo per cui Allegri lo considera inferiore a Meret. Già nei primi venti minuti evita ai suoi una partenza-shock con due parate davvero importanti. Potrebbe fare di più sul tiro di Frattesi che significa gol dell'1-0.
Beukema 5 - Un difensore che non lascia mai tranquilli i compagni e i propri tifosi. L'ombra di quello che si era visto a Bologna. Una discreta dormita sull'1-0 di Frattesi, qualche altra chiusura un po' approssimativa.
Rrahmani 6 - Complicato il compito di un capitano in una situazione del genere eppure il difensore mantiene la lucidità, anche quando c'è da calmare qualche compagno.
Rafa Marin 6 - Spaventa tutti dopo meno di un minuto, con un errore che innesca Isaksen (tiro fuori di poco), poi si rimette in riga e diventa il più attento della difesa.
Vergara 6 - Compiti un po' insoliti "alla Politano", ben svolti in fase di possesso, un po' più sofferti quando c'è da inseguire Nuno Tavares su quella fascia, almeno fino a quando il portoghese è sorretto dal fisico. Dal 29' st Politano 6 - Probabilmente aveva bisogno di tirare il fiato, nel suo spicchio di partita si guadagna la sufficienza.
De Bruyne 6,5 - Ennesimo cambio di ruolo per lui, questa volta funge da mezzala destra, meno al centro della manovra rispetto a quando fa il regista, ma sempre lucido nelle sue espressioni tecniche. Nel secondo tempo spreca una grande occasione più per sfortuna che per un errore. Dal 38' st Giovane sv.
Gilmour 6 - Si sta rivelando una risorsa importante per questa squadra, dopo tanto tempo di confinamento in panchina perché ritenuto l'alternativa meno efficace a Lobotka. Dal 24' st Anguissa 5,5 - Si mette lì in mezzo a fare volume, ma senza spunti di quelli che lasciano il segno.
McTominay 6,5 - Da quando è rientrato, si è acceso per grandi fiammate ma ha anche accusato periodi di blackout abbastanza consistenti. Per vedere qualcosa da lui bisogna aspettare il finale del primo tempo, con un tiro poco preciso. Ma nel secondo tempo entra un McTominay completamente differente: l'azione dell'1-1 lo vede protagonista assoluto, poco dopo va ancora vicino al gol.
Olivera 6 - Buono il suo lavoro in fase difensiva su Isaksen, ottima alla fine del primo tempo l'iniziativa da cui nasce la prima grande occasione del Napoli (tocco sotto misura sbagliato da Hojlund). Poco prima dell'ora di gioco si mangia un gol con un piatto destro alto.
Lang 7 - Per tutto il primo tempo è l'uomo più pericoloso della sua squadra, con la palla tra i piedi semina puntualmente Floriani, accelera, converge, fornisce potenziali assist. Poi fa un gesto verso la curva e diventa bersaglio di fischi sonori. Va avanti per la sua strada ed è proprio lui a modellare l'assist per l'1-1.
Hojlund 6 - Dà l'idea di essere un po' affaticato, perché spesso si fa vedere nel modo giusto, parte anche bene per dettare i passaggi, ma gli manca quella percentuale di spunto che servirebbe per andare a concludere con profitto. Alla fine del primo tempo si mangia un'occasione abbastanza clamorosa, ma nella ripresa entra molto determinato, ritrovato. Dal 29' st Lucca 5,5 - Non potrà mai essere sereno, se viene fischiato ancora prima di entrare. Succede anche stavolta e non cambiano le conseguenze.
Allenatore Allegri 6 - Mette in atto il suo realismo, ben sapendo che non può permettersi di sbagliare.
LAZIO
Mandas 6,5 - La sua reattività è una garanzia per tutti, soprattutto quando si tratta di opporsi a un tiro da due passi, come capita in chiusura di primo tempo su Hojlund.
Floriani Mussolini 5 - L'unico in difficoltà della difesa laziale, attaccato spesso e con successo da un Lang motivato. Dal 16' st Lazzari 6 - Per essere uno che non gioca mai, entra con una determinazione che serve.
Sutalo 6,5 - Nel gioco aereo è una sicurezza assoluta, non solo quando sta in marcatura davanti a Mandas, ma anche quando si avventura dall'altra parte sulle palle inattive e la prende spesso. Dal 33' pt Diogo Leite 7 - L'ingresso a freddo non lo condiziona, l'attenzione è quella che garantisce ogni volta quando entra. Clamoroso il suo salvataggio sulla linea (conclusione di De Bruyne).
Provstgaard 6 - Molteplici i due duelli con Hojlund, alcuni vinti nettamente, altri più sofferti, con qualche uscita meno efficace del solito sia pure nei limiti di una prestazione positiva.
Nuno Tavares 6,5 - Non ha la forza esplosiva che si dà per scontata, ma dopo un pezzetto di partita è chiaro che le sue condizioni fisiche non sono perfette. Ciò nonostante, dal suo sinistro escono sempre traiettorie giuste. Dal 1' st Pedraza 5 - Il suo inizio è da shock, perché appena viene chiamato in causa, arriva in ritardo nella diagonale e non chiude su McTominay e Hojlund, firmando l'1-1 con il suo autogol. La fascia sinistra soffre dopo il suo ingresso.
Frattesi 7 - Chiamatelo "re degli inserimenti", lo conferma ancora una volta con il movimento e con il tiro di sinistro che porta al gol dell'1-0. Poi è tra i più combattivi in mezzo al campo. Dall 33' st Cancellieri sv.
Belahyane 6,5 - Il suo nome non è il primo che viene in mente quando si tratta di elencare i segreti della Lazio, eppure il suo apporto è sempre fondamentale per l'equilibrio tattico e per i raddoppi continui.
Taylor 7 - Impressionante la crescita costante di questo giocatore, sempre più leader della squadra, sempre più determinante con le sue innumerevoli soluzioni tecniche. Molto bel buono della Lazio passa da lui.
Isaksen 6 - Occasione immediata per lui, sbagliata di poco, poi un bis con parata di Milinkovic-Savic. Bel duello sulla fascia con Olivera.
Pinamonti 6 - In questa Lazio fa quello che ha sempre fatto. Non sta lì ad aspettare qualche cross, corre, pressa, sgomita nei limiti del lecito, dando sempre un contributo evidente anche senza gol o conclusioni pericolose. Dal 16' st Dele Bashiru 6 - Il classico giocatore che quando viene chiamato in causa, dà il suo contributo anche qualitativo.
Noslin 6,5 - Da attaccante esterno non fa calare il suo rendimento, anzi la sua velocità è ancora più determinante, come capita in occasione dell'assist per Frattesi per il gol dell'1-0. Poi nell'ultima mezz'ora torna a fare il centravanti di manovra.
Allenatore Gattuso 6,5 - Il primato in classifica non lo turba, Ringhio resta sempre con i piedi per terra e non si scompone nemmeno quando va in emergenza con gli infortuni.