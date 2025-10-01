Tensione prima di Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro: ferito un portoghese, arresti tra i napoletani

Clima rovente a Napoli prima della sfida di Champions League contro lo Sporting. A poche ore dal match, infatti, in pieno centro sono andati in scena degli scontri tra le due tifoserie, con un supporter lusitano rimasto ferito in maniera non grave e trasportato al CTO in codice giallo. Come riferito dalle testate locali, il contatto sarebbe avvenuto in via Melisurgo, a pochi metri da piazza Municipio, tra le mete più frequentate dai turisti. Nei tafferugli, che ha visto coinvolti una trentina di ultrà per parte, sono volate sedie e diversi tifosi sono venuti alle mani, solo l'intervento della polizia ha fatto sì che la rissa non degenerasse e che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe.