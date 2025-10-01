Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio
napoli
gli scontri

Tensione prima di Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro: ferito un portoghese, arresti tra i napoletani

Tafferugli in via Melisurgo, a pochi passi da piazza Municipio. Un portoghese è rimasto ferito, alcuni tifosi azzurri sono stati fermati

01 Ott 2025 - 18:42

Clima rovente a Napoli prima della sfida di Champions League contro lo Sporting. A poche ore dal match, infatti, in pieno centro sono andati in scena degli scontri tra le due tifoserie, con un supporter lusitano rimasto ferito in maniera non grave e trasportato al CTO in codice giallo. Come riferito dalle testate locali, il contatto sarebbe avvenuto in via Melisurgo, a pochi metri da piazza Municipio, tra le mete più frequentate dai turisti. Nei tafferugli, che ha visto coinvolti una trentina di ultrà per parte, sono volate sedie e diversi tifosi sono venuti alle mani, solo l'intervento della polizia ha fatto sì che la rissa non degenerasse e che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe.

Sui social è però rimbalzato un video che ha fatto discutere, con un uomo immortalato mentre impugnava una pistola. Dalla Questura, però, è arriva la precisazione che l'uomo nei filmati era un agente in borghese in servizio che ha estratto l'arma a scopo intimidatorio per mettere in sicurezza i tifosi portoghesi e disperdere i facinorosi. Nessun colpo di pistola è stato esploso durante gli scontri. 

Sono sei- si apprende - gli ultrà azzurri la cui posizione è in questi minuti al vaglio degli investigatori. 

napoli
sporting

