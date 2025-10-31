Cinque anni senza Diego: il pallone ricorda chi lo ha sempre trattato con amore

Certo, si sono dati tanto reciprocamente. Grazie al suo attrezzo da lavoro è uscito dal ghetto di Villa Fiorita, ha regalato un'esistenza inimmaginabile a sé stesso e alla sua amata famiglia, ha guadagnato cifre immense, è stato adorato come un dio pagano, poteva scegliersi le donne che voleva, comprese quelle che riempivano le pagine dei giornali e che gli altri uomini al massimo riuscivano a possedere con la fantasia. Però, pensando al suo rapporto con il pallone, vengono in mente due flash legati alla letteratura e al cinema. Eduardo Galeano, lo scrittore uruguaiano, ha scritto che se in una festa di gala, vestito di tutto punto, Maradona avesse visto cadere dal cielo un pallone pieno di fango, lo avrebbe stoppato di petto fregandosene altamente di sporcare il frac. Mentre il premio Oscar Paolo Sorrentino, che lo ha ringraziato in mondovisione con la statuetta in mano e lo ha reso un personaggio che aleggia in quasi tutti i suoi film, in "Youth" lo rappresenta come uno degli ospiti di un super resort di lusso che, di notte in un campo da tennis, alla faccia di una pinguedine accentuata, continua a palleggiare con una pallina lanciandola più in alto possibile, con un sinistro fatato, senza mai farla cadere.