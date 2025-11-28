Serie C, sponsor confermato per il Vicenza

La società L.R. Vicenza ha annunciato "il proseguimento della collaborazione con l’azienda Acqua Recoaro come Official Sponsor del club biancorosso. L’Acqua Oligominerale Recoaro nasce nell’incantevole Conca di Smeraldo, un’area naturalistica protetta, ai piedi delle Piccole Dolomiti. Tunnel scavati all’inizio del secolo scorso, si addentrano nel cuore della montagna e ancora oggi permettono di raggiungere l’acqua che sgorga direttamente dalla roccia, pura e incontaminata. Le caratteristiche dell’ambiente in cui Acqua Recoaro ha origine, la arricchiscono dei suoi elementi distintivi che la rendono inconfondibile: il basso contenuto di Sodio (1,2 mg/l), il pH alcalino 8 e un perfetto mix di sali minerali e oligoelementi, acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso sotterraneo, le conferiscono un gusto delicato ed equilibrato rendendola una preziosa alleata per il benessere quotidiano e indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Con questa rinnovata alleanza, Acqua Recoaro continua a dissetare non solo atleti e tifosi, ma anche la voglia di sport, energia e passione per l’intero mondo biancorosso".