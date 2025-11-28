Logo SportMediaset

Calcio

Serie C, sponsor confermato per il Vicenza

28 Nov 2025 - 10:54
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La società L.R. Vicenza ha annunciato "il proseguimento della collaborazione con l’azienda Acqua Recoaro come Official Sponsor del club biancorosso. L’Acqua Oligominerale Recoaro nasce nell’incantevole Conca di Smeraldo, un’area naturalistica protetta, ai piedi delle Piccole Dolomiti. Tunnel scavati all’inizio del secolo scorso, si addentrano nel cuore della montagna e ancora oggi permettono di raggiungere l’acqua che sgorga direttamente dalla roccia, pura e incontaminata. Le caratteristiche dell’ambiente in cui Acqua Recoaro ha origine, la arricchiscono dei suoi elementi distintivi che la rendono inconfondibile: il basso contenuto di Sodio (1,2 mg/l), il pH alcalino 8 e un perfetto mix di sali minerali e oligoelementi, acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso sotterraneo, le conferiscono un gusto delicato ed equilibrato rendendola una preziosa alleata per il benessere quotidiano e indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Con questa rinnovata alleanza, Acqua Recoaro continua a dissetare non solo atleti e tifosi, ma anche la voglia di sport, energia e passione per l’intero mondo biancorosso".

11:49
Nicola Amoruso: "Napoli, la squadra c'è ed è allineata con Conte, non immagino una grande accoglienza per Spalletti"
10:54
Serie C, sponsor confermato per il Vicenza
23:13
Atalanta, verso la Fiorentina senza Scalvini
22:30
Sassuolo, Doig e Laurientè tornano titolari
22:15
Roma, El Shaarawy: "Periodo positivo, Gasperini vuole tutti decisivi"