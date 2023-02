Napoli, Spalletti: "Vittoria da squadra molto matura"

QUI NAPOLI

Le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria in casa del Sassuolo in Serie A

© Getty Images Il Napoli vince ancora e Spalletti festeggia coi tre punti la 1000a panchina in carriera: "Sono state mille notti insonni quelle prima delle partite - ha commentato dopo il 2-0 in casa del Sassuolo -, poi non voglio paragoni importanti per questa squadra. Serve calma e tranquillità, facendo bene le cose che sappiamo fare come la riaggressione del pallone perso. Abbiamo fatto una grande prestazione generale, vincendo con più qualità nel possesso palla e nella gestione delle varie fasi di gioco".

Nel finale Osimhen è uscito acciaccato dal campo: "Per quello che abbiamo visto sul campo non sembra niente di particolare - ha tranquillizzato Spalletti anche in vista Champions -. Non sa gestirsi, lui allunga e salta sempre, non si ferma finché non prende la palla".

Contro il Sassuolo il Napoli ha mostrato una ottima forza mentale, saltando il pressing avversario giocando con pochi tocchi e in velocità, mettendo in campo supremazia territoriale: "Siamo stati sintetici in quello che c'era da fare, siamo stati veloci e qualitativi. Abbiamo sofferto un paio di volte il Sassuolo che è forte e allenato bene, però poi abbiamo fatto tante cose fatte bene creandoci più volte l'occasione del terzo gol. Prestazione da squadra super matura e super vogliosa. Nessuno va più morbido in campo".

All'orizzonte l'Eintracht in Champions: "Sono fortissimi e velocissimi nel loro 5-4-1. Una squadra più abituata di noi a giocare per il dentro o fuori, hanno vinto l'Europa League e hanno fatto esperienza. Noi dobbiamo accostarci alle partite senza andare troppo oltre, senza fare calcoli su vantaggi o meno in classifica".