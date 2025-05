Le formazioni ufficiali di Betis-Fiorentina, andata delle semifinali di Conference League, in programma alle ore 21. Betis (4-2-3-1): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All.: Pellegrini. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All.: Palladino.